Будут ли дети в школах питаться здоровой пищей?

В сфере закупок продуктов питания в учебных заведениях нет общей концепции и одного органа, который контролирует процесс. Закупки хаотичны, поскольку в каждом самоуправлении действует своя система с разными принципами, пишет Latvijas avīze.
Это лишь некоторые из проблем, на которые обратили внимание участники дискуссии "Преобразование системы питания детей в Латвии", организованной Латвийским центром сельскохозяйственных консультаций и образования.
Дискуссия проходила в Лауренчской начальной школе в Сигулдском крае, которая наладила хорошее сотрудничество с местными фермерами и поставщиками продуктов. Сотрудничать с местными биологическими хозяйствами школа начала по желанию родителей, которые хотели обеспечить детей качественными местными продуктами питания.
Как отметила председатель Сигулдской краевой думы Лига Саусиня, скептическое отношение к нововведениям часто вызвано незнанием.
В данном случае одной из причин сомнений было то, что органические продукты будут дорогими. Но школе повезло - нашелся фермер, который был готов изучить этот вопрос и предложить решение. Сейчас сотрудничество между поставщиком и предприятием общепита в школе - одна из успешных историй Лауренчи.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!