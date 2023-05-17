Будут ли дети в школах питаться здоровой пищей?

Это лишь некоторые из проблем, на которые обратили внимание участники дискуссии "Преобразование системы питания детей в Латвии", организованной Латвийским центром сельскохозяйственных консультаций и образования.

Дискуссия проходила в Лауренчской начальной школе в Сигулдском крае, которая наладила хорошее сотрудничество с местными фермерами и поставщиками продуктов. Сотрудничать с местными биологическими хозяйствами школа начала по желанию родителей, которые хотели обеспечить детей качественными местными продуктами питания.

Как отметила председатель Сигулдской краевой думы Лига Саусиня, скептическое отношение к нововведениям часто вызвано незнанием.

В данном случае одной из причин сомнений было то, что органические продукты будут дорогими. Но школе повезло - нашелся фермер, который был готов изучить этот вопрос и предложить решение. Сейчас сотрудничество между поставщиком и предприятием общепита в школе - одна из успешных историй Лауренчи.