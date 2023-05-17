ВИДЕО ⟩ Какие песни слушают латвийские хоккеисты перед выходом на лёд?

После исторической победы над Чехией хоккеистов сборной Латвии спросили о любимых песнях, которые они слушают перед выходом на лёд.

На этот вопрос ответили игроки разных поколений и позиций - Кристерс Гудлевскис, Ренарс Крастенбергс, Арвилс Бергманис и Роберт Мамчицс. Песни, названные хоккеистами, тоже были достаточно разными.

Следующий матч сборная Латвии проведёт 17 мая против команды Норвегии. За ходом поединка можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции RUS TVNET. Начало игры в 16:20.