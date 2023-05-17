ВИДЕО ⟩ Какие песни слушают латвийские хоккеисты перед выходом на лёд?

Аккаунт Латвийской хоккейной федерации (LHF) опубликовал в TikTok видео, в котором четыре хоккеиста сборной Латвии рассказывают, какие песни они слушают перед выходом на лёд.
После исторической победы над Чехией хоккеистов сборной Латвии спросили о любимых песнях, которые они слушают перед выходом на лёд.
На этот вопрос ответили игроки разных поколений и позиций - Кристерс Гудлевскис, Ренарс Крастенбергс, Арвилс Бергманис и Роберт Мамчицс. Песни, названные хоккеистами, тоже были достаточно разными.
@lvhokejafederacija Pēc vēsturiskas uzvaras pār Čehijas valstvienību, Latvijas hokeja izlases spēlētāji dalās ar dziesmām, ko klausās pirms došanās uz ledus 🇱🇻 #iihfworlds #teamlatvia ♬ original sound - Hokeja Federācija
Следующий матч сборная Латвии проведёт 17 мая против команды Норвегии. За ходом поединка можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции RUS TVNET. Начало игры в 16:20.
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