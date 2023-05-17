Хоккейный болельщик: "Цены сумасшедшие! Даже в Швейцарии дешевле"

"Мы с женой просмотрели предложения отелей, цены в ресторанах и были, мягко говоря, шокированы. Могу сказать, что больше никогда не приеду в Тампере", - сказал он.

Чтобы сэкономить 500 евро, его семья поселилась в Хельсинки, в 180 км от города, где проходит чемпионат. В Тампере цены за ночь варьируются от 243 до 525 евро.

Между тем хоккейный фанат из Франции не жалуется на цены, но разочарован тем, что в ресторанах невозможно найти блюда из рыбы и морепродуктов.

"Я очень люблю рыбу, но здесь её нигде не купишь. Это очень-очень странно. Я был в нескольких ресторанах в центре Тампере, но нигде не было", - отметил болельщик.

"Сам город приятный, рад, что турнир проходит именно здесь. Цены нормальные, у нас во Франции примерно такие же. Хорошо, что везде можно расплатиться картой, во Франции во многих местах принимают только наличные", - добавил он.

Несколько хоккеистов пожаловались на качество льда в "Нокиа Арена", построенной два года назад. Строительство арены в Тампере обошлось примерно в 120 миллионов евро.

"В арене проходят три матча в день, а на улице тепло. Шайба скачет, но все команды находятся в одинаковом положении", - сказал финский нападающий Микко Лехтонен.

"Лёд мягкий, но в прошлом году было то же самое", - указал другой нападающий сборной Финляндии Тему Хартикайнен.

Качество льда ухудшается, особенно во время вечерних игр, замечают хоккеисты.

Чемпионат мира продлится до 28 мая.