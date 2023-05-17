Хоккейный болельщик: "Цены сумасшедшие! Даже в Швейцарии дешевле"

Чемпионат мира по хоккею проходит в Тампере и Риге. Как всегда, иностранные болельщики пытаются найти самые дешёвые способы насладиться турниром.
Финское издание Iltalehti опросило нескольких болельщиков об условиях во время чемпионата мира.
И в Риге, и в Тампере наступила летняя погода, но некоторых любителей хоккея угнетают высокие цены, особенно в Тампере.
По сравнению с прошлым годом выросли цены на самый популярный продукт чемпионата мира - пиво. Год назад в арене в Финляндии пиво можно было купить за 8,90 евро, сейчас оно стоит 9,20 евро, а в фан-зоне даже 11 евро. Между тем в Риге бокал пива стоит 6 евро.
"Цены сумасшедшие! Даже в Швейцарии дешевле. Особенно на пиво, и мы не понимаем, почему оно такое дорогое", - цитирует Iltalehti фаната из Швейцарии.
"Отели, напитки, всё чертовски дорого. На чемпионате мира цены в два раза выше, чем обычно", - сказал один из участников турнира финскому изданию YLE.
Рестораны и торговцы оправдывают высокие цены тем, что стоимость жизни заставила их поднять, а продавать дешевле невозможно.
Болельщик из Турку рассказал, что ему пришлось заплатить 1500 евро за три ночи в отеле в Тампере.
"Мы с женой просмотрели предложения отелей, цены в ресторанах и были, мягко говоря, шокированы. Могу сказать, что больше никогда не приеду в Тампере", - сказал он.
Чтобы сэкономить 500 евро, его семья поселилась в Хельсинки, в 180 км от города, где проходит чемпионат. В Тампере цены за ночь варьируются от 243 до 525 евро.
Между тем хоккейный фанат из Франции не жалуется на цены, но разочарован тем, что в ресторанах невозможно найти блюда из рыбы и морепродуктов.
"Я очень люблю рыбу, но здесь её нигде не купишь. Это очень-очень странно. Я был в нескольких ресторанах в центре Тампере, но нигде не было", - отметил болельщик.
"Сам город приятный, рад, что турнир проходит именно здесь. Цены нормальные, у нас во Франции примерно такие же. Хорошо, что везде можно расплатиться картой, во Франции во многих местах принимают только наличные", - добавил он.
Несколько хоккеистов пожаловались на качество льда в "Нокиа Арена", построенной два года назад. Строительство арены в Тампере обошлось примерно в 120 миллионов евро.
"В арене проходят три матча в день, а на улице тепло. Шайба скачет, но все команды находятся в одинаковом положении", - сказал финский нападающий Микко Лехтонен.
"Лёд мягкий, но в прошлом году было то же самое", - указал другой нападающий сборной Финляндии Тему Хартикайнен.
Качество льда ухудшается, особенно во время вечерних игр, замечают хоккеисты.
Чемпионат мира продлится до 28 мая.
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