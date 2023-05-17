Третьяк: "Россия и Беларусь могут в будущем принять чемпионат мира"

Чемпионат мира 2023 года изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге, но Международная федерация хоккея (IIHF) в апреле 2022 года отозвала у России право на проведение турнира, а в мае на ежегодном конгрессе IIHF была одобрена совместная заявка Финляндии и Латвии..

"В будущем - конечно. Почему нет? Это было бы здорово. И каждая страна в отдельности тоже может провести чемпионат мира. Мы помним, как все прекрасно было в Минске в 2014 году, где сборная России завоевала золото. Тут всё было организовано на самом высоком уровне", - сказал президент ФХР.

Последний раз чемпионат мира проходил в России в 2016 году, а в Беларуси - в 2014 году.

"В принципе, всё возможно. Просто надо подумать об этом, поставить такую задачу, а потом её решить", - сказал Третьяк.

Чемпионат мира 2023 года продлится до 28 мая.