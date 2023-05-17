VDD оценила действия бывшего хоккеиста Керча

Выслушав Розе, глава комиссии Ингмар Лидака предложил фракциям Сейма рассмотреть вопрос о необходимости внесения поправок в закон о гражданстве, чтобы изменить текст обещания.

Также по поручению комиссии Лидака попросит органы безопасности оценить действия Керча на предмет наличия признаков преступления.

"Если органы увидят основания для возбуждения уголовного дела, это затруднит переезд человека в другие страны Европы", - добавил Лидака.

Уже после заседания комиссии Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила агентству LETA, что в соответствии со своей компетенцией оценила пост, опубликованный Керчем в сети Facebook.

По мнению VDD, опубликованный Керчем пост не способствует сплочению латвийского общества, потенциально оскорбителен и провокационен для тех жителей Латвии, которым 9 мая напоминает об оккупации Латвии Советским Союзом и репрессиях против латвийского народа.

При этом в конкретном случае состава преступления служба не обнаружила.

Кроме того, VDD обратила внимание на то, что дела, связанные с военной агрессией и использованием в публичном пространстве прославляющих военные преступления символов, расследуются Государственной полицией. Конкретный случай также следует оценивать в смысле закона об административных взысканиях за правонарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка.

Керч стал гражданином Латвии в июне 1997 года. Он играл в сборной Латвии по хоккею с момента ее образования осенью 1992 года до весны 2004 года.