Самые вредные мужья по знаку Зодиака - таких пять!

Мужчины бывают настолько вредными, что жизнь с ними становится испытанием для любой дамы. Астрологи рассказали о пяти знаках Зодиака, с представителями которых сложно найти общий язык.
У всех знаков Зодиака есть свои пороки и слабости, так что многие астрологи советуют мириться с ними, если ваши чувства сильны. Даже если мужчину не исправить, всегда можно переключить внимание на его положительные качества, которые вызывают восхищение.
Рак
Раки - те еще вредины. Они очень милые, но если им что-то взбрело в голову, то их не остановить. Свою идею они не просто будут продвигать, а сделают самой важной для всей семьи.
Они повесят на холодильник напоминание и будут надоедливо настаивать на своем до тех пор, пока каждый не примет их точку зрения.
С Раками лучше всегда соглашаться, потому что они берут измором. В своем упрямстве эти люди могут соперничать с Тельцами, Овнами и Козерогами, существенно превосходя их в некоторых аспектах. Зацикленность Раков на себе зачастую не знает предела, что ужасно раздражает их жен и близких. Это один из самых эгоистичных знаков Зодиака.
Дева
Девы могут утомить кого угодно своими бесконечными правилами и занудством.
Они чистюли, обожают порядок и любят, когда все в доме и в семье подчинено какому-то уставу.
Любые перемены они принимают с трудом, потому что им необходимы стабильность и спокойствие.
Если же нарушение правил касается финансовой стороны семейной жизни, то вредность Дев переходит все границы.
Они будут пилить свою жену за "транжирство" столько, сколько не сможет никто другой.
А если это не сработает, Девы могут просто обидеться. Пока на них не прикрикнешь, они не поймут, что перегнули палку. Главное - не перестараться.
Скорпион
Скорпионы - первоклассные нытики и зануды. Да, они прекрасны по многим параметрам, но порой становятся настолько невыносимыми, что хочется кричать от безысходности. Изменить их, само собой, не получится, так что придется только терпеть. С другой стороны, это не такой уж большой минус, если ты действительно любишь человека.
Представители этого знака Зодиака любят поспорить с женой, детьми, родителями. Переубедить их в чем-то невозможно. Они просто правы и все.
А еще они мстительны, так что если муж-Скорпион припомнит вам ошибки пятилетней давности, то не удивляйтесь. Эти вредины не забывают ничего и никогда.
Водолей
Личные желания у Водолеев всегда в приоритете. Они будут упорно добиваться своего, даже если это противоречит интересам всей семьи. Если же супруга выскажет несогласие или недовольство, Водолей пожалуется всем, что жена его ограничивает.
Кроме того, все Водолеи - прирожденные ревнивцы и собственники. Они очень заботливы, но иногда перегибают палку, пытаясь контролировать свою жену везде и во всем.
Эта вредность не из-за нехватки уверенности: просто такими Водолеев сделала Вселенная.
Рыбы
У мужчин-Рыб часто меняется настроение, а жизнь с ними похожа на постоянный бег с препятствиями.
Это те самые мужчины, которые задерживаются в гараже, ходят на футбол чаще остальных и развлекаются с друзьями. Львиная доля их вредности исходит из скрытности.
Они предпочитают не рассказывать о своих планах.
Рыбы уверены в своей правоте, что бы ни случилось. Если они совершили ошибку, извинений можно не ждать. Разъяснительные беседы ни к чему не приводят. Этих мужчин можно любить, но придется привыкнуть к их странностям.
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