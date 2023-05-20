Самые вредные мужья по знаку Зодиака - таких пять!

Они чистюли, обожают порядок и любят, когда все в доме и в семье подчинено какому-то уставу.

Любые перемены они принимают с трудом, потому что им необходимы стабильность и спокойствие.

Если же нарушение правил касается финансовой стороны семейной жизни, то вредность Дев переходит все границы.

Они будут пилить свою жену за "транжирство" столько, сколько не сможет никто другой.

А если это не сработает, Девы могут просто обидеться. Пока на них не прикрикнешь, они не поймут, что перегнули палку. Главное - не перестараться.

Скорпион

Скорпионы - первоклассные нытики и зануды. Да, они прекрасны по многим параметрам, но порой становятся настолько невыносимыми, что хочется кричать от безысходности. Изменить их, само собой, не получится, так что придется только терпеть. С другой стороны, это не такой уж большой минус, если ты действительно любишь человека.

Представители этого знака Зодиака любят поспорить с женой, детьми, родителями. Переубедить их в чем-то невозможно. Они просто правы и все.

А еще они мстительны, так что если муж-Скорпион припомнит вам ошибки пятилетней давности, то не удивляйтесь. Эти вредины не забывают ничего и никогда.

Водолей