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На войне погиб чемпион Украины по хоккею Александр Хмиль

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Чемпион Украины по хоккею Александр Хмиль погиб на войне под Бахмутом, сообщает портал Sport24.ua.

Ему было 42 года.

Хмиль присоединился к армии сразу после полномасштабного вторжения России в Украину, а также участвовал в обороне Киева.

"12 мая в боях под Бахмутом Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб именитый в недалеком прошлом хоккеист и тренер, 42-летний Александр Хмиль", - говорится в сообщении Федерация хоккея Украины.

В 2007 году Хмиль стал чемпионом Украины в составе АТЕКа.

"Боль… Украинскую хоккейную семью потрясла смерть известного хоккеиста и тренера ХК "Україночка" сезона 2020/2021 Александра Хмиля. Вместе с ним наша женская сборная завоевала серебро на чемпионате Украины, но он погиб в борьбе с фашистской Россией", - говорится в сообщении клуба.

Министр спорта Украины Вадим Гуткайц сообщил, что в боях с Россией уже погибли 262 украинских спортсмена, разрушено 363 спортивных объекта.

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