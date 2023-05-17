В РФ заморозили счета финских дипломатов; в Финляндии арестованы деньги Ротенберга

Финляндия активно замораживала активы российских олигархов и других лиц, находящихся под санкциями, после того как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной. На конец апреля были заморожены активы 1710 физических или юридических лиц на сумму около 244 миллионов евро, отмечает Helsingin Sanomat. В апреле Финляндия замораживала, в том числе землю и здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки, но потом решение было отменено. Так же ранее был отменен арест двух квартир, которые принадлежат непосредственно российскому государству, поскольку в санкционных списках не фигурирует "Российская Федерация". Но пять квартир, которые связаны с организацией "Россотрудничество", остаются под арестом.