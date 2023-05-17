В РФ заморозили счета финских дипломатов; в Финляндии арестованы деньги Ротенберга

Суд в Хельсинки наложил арест на треть миллиона евро, которые предназначались для известного олигарха Аркадия Ротенберга. Об этом сообщают финские СМИ после того, как МИД страны заявил о блокировке в России банковских счетов дипломатов Финляндии, пишет Rus.Postimees.
324 000 евро, которые МИД Финляндии приписывает российскому олигарху Аркадию Роттенбергу, заморожены по решению Апелляционного суда Хельсинки, сообщает 17 мая Helsingin Sanomat.
Речь о сделке, где финская компания закупала минеральные удобрения в Дубае. Апелляционный суд установил, что дубайская компания фактически действовала от имени российской компании АО "Минудобрения", подконтрольной Ротенбергу. МИД Финляндии смог убедить суд в необходимости заморозки этих средств с помощью данных службы экономической разведки Эстонии и журналистских расследований, отмечает финская пресса.
"От дубайской компании требовались документы о том, что деньги не будут предоставлены или использованы лицом, на которое распространяется эмбарго. Но такое объяснение представлено не было", - отмечает Helsingin Sanomat по итогам судебного разбирательства.
Аркадий Ротенберг считается одним из самых близких друзей Владимира Путина. Бизнесмен, которого никто не знал, до прихода Путина к власти, в течение многих лет получал государственные контракты на самые разные проекты, в том числе связанные со строительством инфраструктурных проектов в различных регионах России. Бизнесмен с 2014 года является фигурантом санкционных списков. Именно его структуры занимались строительством Крымского моста.
Helsingin Sanomat напоминает, что Ротенберг известен как владелец финской хоккейной команды Helsingin Jokerit и хоккейного зала Hartwall Areena. Активы формально были проданы в 2014 году его сыну - Роману Ротенбергу. Ротенберг младший является главным тренером петербургской хоккейной команды СКА.
Финляндия активно замораживала активы российских олигархов и других лиц, находящихся под санкциями, после того как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной. На конец апреля были заморожены активы 1710 физических или юридических лиц на сумму около 244 миллионов евро, отмечает Helsingin Sanomat. В апреле Финляндия замораживала, в том числе землю и здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки, но потом решение было отменено. Так же ранее был отменен арест двух квартир, которые принадлежат непосредственно российскому государству, поскольку в санкционных списках не фигурирует "Российская Федерация". Но пять квартир, которые связаны с организацией "Россотрудничество", остаются под арестом.
Ранее в среду стало известно о том, что в России еще в конце апреля были арестованы счета дипломатов Финляндии. Об этом 17 мая рассказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Дипломат уточнил, что Россия никак не объяснила свой демарш. По мнению главы внешнеполитического ведомства Хельсинки заморозка счетов финской дипмиссии может быть связана с реакцией Москвы на давление властей ЕС на банковский сектор России.
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