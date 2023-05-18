Развитие событий в Беларуси до конца 2023 года: чего ждать?

Четвертый сценарий: "Союз против России"

Условия: усиление давления России на Беларусь, но и усиление сопротивления внутри страны.

Из-за военных неудач России в Украине Владимир Путин боится "потерять" и Беларусь. Кремль пытается усилить влияние на Минск и планирует установить полный контроль над политическими структурами и, в идеале, заменить Александра Лукашенко марионеточным президентом к 2025 году. Силовой блок, оставаясь верным Лукашенко, раскрывает заговор России.

Стремясь удержаться у власти, Лукашенко использует военные неудачи РФ и растущую угрозу безопасности Беларуси, чтобы публично дистанцироваться от Москвы и восстановить отношения с Западом. Он обращается к ЕС за финансовой поддержкой. В обмен на освобождение политзаключенных и удаление войск РФ с территории Беларуси Брюссель ослабляет санкции в отношении Минска. Круглый стол властей с демократическими силами запланирован на 2024 год.

Автор этого сценария политический аналитик Артем Шрайбман подчеркивает, что на сближение Беларуси с ЕС Кремль может ответить торговой войной и новыми условиями по кредитам Минску, а также угрозами перекрыть газовую и нефтяную трубу в 2024 году. Однако отношения между Украиной и Беларусью постепенно оттаивают.

Что будет, если Лукашенко уйдет?

Эксперты признаются, что никто из них не готовился к сценарию неожиданной смерти Александра Лукашенко. "Ситуация, при которой Лукашенко неожиданно исчезает - не в результате госпереворота или смещения с трона - это самый "черный" из всех "черных лебедей", - полагает Шрайбман. - Все стороны, политические акторы, окажутся неподготовленными к такой ситуации и будут реагировать хаотично в первые дни, часы после этого события". Аналитик добавляет, что политический вакуум после исчезновения Лукашенко с политической сцены потребует от всех сторон перекалибровки их стратегий по отношению к Беларуси.