В централизованном экзамене по программированию была ошибка; VISC отрицал это

Экзамены по программированию в Цесисской государственной гимназии сдавали 15 учеников. Заместитель директора Карина Рутмане рассказала, что когда начался экзамен, школьники заметили ошибку в задании, о чем учебное заведение сообщило в Государственный центр содержания образования (VISC).

Хотя вскоре после этого на сайте появилось сообщение о том, что в задании действительно была ошибка, сначала сотрудники VISC ответили гимназии, что "все в порядке и ошибки нет".

Также сообщается, что школьнику пришлось пересдавать часть экзамена из-за ошибки в системе. В результате из-за нехватки времени школьник не смог воспользоваться предоставленными перерывами. Сообщается, что эти инциденты вызвали у школьников беспокойство по поводу того, как они повлияют на результат.

В Вентспилсской государственной 1-й гимназии, где также сдавали экзамен 15 старшеклассников, агентству LETA сообщили, что большую поддержку оказали специалисты Вентспилсского дигитального центра.

Гимназия признается, что если бы такой поддержки не было, то подготовиться по установленным требованиям было бы гораздо сложнее.