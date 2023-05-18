В централизованном экзамене по программированию была ошибка; VISC отрицал это

Для ряда школ, где учащиеся сдавали централизованный экзамен более высокого уровня по программированию в режиме онлайн, обеспечение проведения экзамена стало "большой проблемой", сообщили в школах.
Экзамены по программированию в Цесисской государственной гимназии сдавали 15 учеников. Заместитель директора Карина Рутмане рассказала, что когда начался экзамен, школьники заметили ошибку в задании, о чем учебное заведение сообщило в Государственный центр содержания образования (VISC).
Хотя вскоре после этого на сайте появилось сообщение о том, что в задании действительно была ошибка, сначала сотрудники VISC ответили гимназии, что "все в порядке и ошибки нет".
Также сообщается, что школьнику пришлось пересдавать часть экзамена из-за ошибки в системе. В результате из-за нехватки времени школьник не смог воспользоваться предоставленными перерывами. Сообщается, что эти инциденты вызвали у школьников беспокойство по поводу того, как они повлияют на результат.
В Вентспилсской государственной 1-й гимназии, где также сдавали экзамен 15 старшеклассников, агентству LETA сообщили, что большую поддержку оказали специалисты Вентспилсского дигитального центра.
Гимназия признается, что если бы такой поддержки не было, то подготовиться по установленным требованиям было бы гораздо сложнее.
Однако в обеих гимназиях помощь центра поддержки VISC была оценена по достоинству, более того, обсуждалась каждая деталь, поэтому учителя знали, что и в какой момент делать.
Большим подспорьем также стал пробный экзамен, в результате которого у школьников появилось лучшее понимание процесса, однако он не идет ни в какое сравнение с реальным экзаменом.
В среду, 17 мая, 423 студента сдали экзамен по программированию.
VISC сообщил, что на экзамене по программированию оценивались знания, понимание и навыки, когда школьник работает с базовыми алгоритмами, блок-схемами, псевдокодом, объясняет концепции программирования или выполняет другие подобные задачи, а также разрабатывает программное обеспечение или его спецификацию. Также оценивалась способность школьников сочетать полученные знания, понимание и навыки в решении сложных задач, отладке, выявлении угроз безопасности и тому подобное.
Это был первый онлайн-экзамен более высокого уровня. В этом учебном году планируется сдать еще два экзамена высокого уровня онлайн - по географии, а также по культуре и искусству.
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