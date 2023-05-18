В России уволили разработчика бесполезной вакцины от Covid-19

В России отстранили от должности гендиректора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова. Об этом сообщает "Медуза".
Согласно заявлению Роспотребнадзоре, российской службы защиты прав потребителей, Максютов был отстранен от занимаемой должности "из-за нарушения закона о противодействии коррупции и выявления конфликта интересов".
"Вектор" считается одним из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России
Ринат Максютов работал в центре "Вектор" с 2003 года.
В 2020 году "Вектор" разработал вакцину против Covid-19.
Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована Минздравом РФ без проведения клинических исследований по эффективности.
Позже исследования показали, что "ЭпиВакКорона" не способна защитить вакцинированных от COVID-19.
"ЭпиВакКорона" стала второй вакциной против Covid-19, зарегистрированной в России.
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