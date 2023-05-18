В России уволили разработчика бесполезной вакцины от Covid-19

Согласно заявлению Роспотребнадзоре, российской службы защиты прав потребителей, Максютов был отстранен от занимаемой должности "из-за нарушения закона о противодействии коррупции и выявления конфликта интересов".

"Вектор" считается одним из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России

Ринат Максютов работал в центре "Вектор" с 2003 года.

В 2020 году "Вектор" разработал вакцину против Covid-19.

Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована Минздравом РФ без проведения клинических исследований по эффективности.

Позже исследования показали, что "ЭпиВакКорона" не способна защитить вакцинированных от COVID-19.

"ЭпиВакКорона" стала второй вакциной против Covid-19, зарегистрированной в России.