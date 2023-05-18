Сегодня будет принято решение об увольнении мэра Валки Крауклиса

9 мая на внеочередном заседании думы, на котором присутствовали 14 из 15 депутатов, восемь представителей оппозиции предложили включить в повестку дня вопрос об освобождении Крауклиса от должности, однако решение было перенесено на следующее внеочередное заседание думы.