Сегодня будет принято решение об увольнении мэра Валки Крауклиса

В четверг, 18 мая, в 16:30 на внеочередном заседании думы Валкского края будет принято решение об освобождении от исполнения обязанностей председателя думы Вента Арманда Крауклиса, сообщил представитель самоуправления Иво Лейтис.
9 мая на внеочередном заседании думы, на котором присутствовали 14 из 15 депутатов, восемь представителей оппозиции предложили включить в повестку дня вопрос об освобождении Крауклиса от должности, однако решение было перенесено на следующее внеочередное заседание думы.
18 мая с 16 до 17 часов перед зданием думы пройдет пикет, организованный инициативной группой избирателей, в котором планируют принять участие 90 человек.
Как сообщалось, Крауклис критикуется депутатами думы за бездействие и регулярные конфликты в городской думе.
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