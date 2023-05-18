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Сегодня будет принято решение об увольнении мэра Валки Крауклиса

rus.tvnet.lv/LETA
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Вентс Арманд Крауклис
Вентс Арманд Крауклис Фото: Paula Čurkste/LETA

В четверг, 18 мая, в 16:30 на внеочередном заседании думы Валкского края будет принято решение об освобождении от исполнения обязанностей председателя думы Вента Арманда Крауклиса, сообщил представитель самоуправления Иво Лейтис.

9 мая на внеочередном заседании думы, на котором присутствовали 14 из 15 депутатов, восемь представителей оппозиции предложили включить в повестку дня вопрос об освобождении Крауклиса от должности, однако решение было перенесено на следующее внеочередное заседание думы.

18 мая с 16 до 17 часов перед зданием думы пройдет пикет, организованный инициативной группой избирателей, в котором планируют принять участие 90 человек.

Как сообщалось, Крауклис критикуется депутатами думы за бездействие и регулярные конфликты в городской думе.

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