В России предлагают добавлять к счету в ресторанах "налог на войну"

Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы РФ.

Законопроектом предусмотрено установление такой платы в размере 1% от суммы счета для посетителей ресторанов, клубов и баров, достигших совершеннолетия. Сбор средств и перечисление в бюджет будут осуществлять владельцы этих увеселительных заведений.

Законодатели уверены, что такой сбор средств не вызовет негативной реакции у посетителей, потому что размер сбора меньше чаевых, которые оставляют в ресторанах.