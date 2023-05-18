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В России предлагают добавлять к счету в ресторанах "налог на войну"

rus.tvnet.lv
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Посетители ресторана
Посетители ресторана Фото: Reuters/ScanPix

В Государственную Думу России внесен законопроект, который предусматривает введение сбора в размере 1% от каждого чека в ресторанах, барах и ночных клубах, сообщает "Радио Свобода".

Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы РФ.

Законопроектом предусмотрено установление такой платы в размере 1% от суммы счета для посетителей ресторанов, клубов и баров, достигших совершеннолетия. Сбор средств и перечисление в бюджет будут осуществлять владельцы этих увеселительных заведений.

Законодатели уверены, что такой сбор средств не вызовет негативной реакции у посетителей, потому что размер сбора меньше чаевых, которые оставляют в ресторанах.

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