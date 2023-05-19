Определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций

В финале Лиги конференций сезона-2022/2023 встретятся итальянская "Фиорентина" и английский "Вест Хэм". Обе команды прошли в финал после трудных матчей - "Фиорентина" одержала победу над швейцарским "Базелем" (1:2; 3:1 д.в.), а "Вест Хэм" выиграл у нидерландского "АЗ Алкмар" (2:1; 1:0).

Финальный матч Лиги конференций состоится 7 июня на стадионе "Фортуна Арена" в Праге, Чехия.

В финале Лиги Европы сезона-2022/2023 встретятся "Рома" и "Севилья". Итальянский клуб вышел победителем в противостоянии с немецким "Байером" (0:0, 1:0), а испанцы сумели одолеть туринский "Ювентус" в ответном матче (1:1, 2:1), который перетёк в дополнительное время.

Напомним, Лигу Европы называют турниром "Севильи". Красно-белые выигрывали его рекордные шесть раз (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020).

Финальный матч пройдёт 31 мая в Будапеште (Венгрия) на стадионе "Ференц Пушкаш".