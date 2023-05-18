Швеция и Чехия одержали крупные победы на ЧМ-2023

Венгрия - Швеция 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

Шайбы забросили :

0:1 Линдберг (Тёммернес, Линдхольм), 01:33

0:2 де ла Роуз (Грундстрём), 05:13, ГМ

1:2 Киш (Барталиш, Гарат), 07:36

1:3 Эверберг (Лильегрен, Сандин), 17:50

1:4 Петерссон (Тёммернес, Рэймонд), 24:17, ГБ

1:5 Берггрен (Рэймонд, Лильегрен), 37:37

1:6 де ла Роуз (Сёренсен, Тёммернес), 38:20

1:7 Рэймонд (Карлссон, Тёммернес), 48:48

Чехия - Словения 6:2 (0:2, 1;0, 5:0)

Шайбы забросили :

0:1 Верлич (Урбас, Грегорц), 07:23

0:2 Урбас (Грегорц, Еглич), 11:49, ГБ

1:2 Кубалик (Кемпны, Томашек), 38:19, ГБ

2:2 Кубалик (Томашек, Смейкал), 43:47, ГБ

3:2 Червенка (Воженилек, Коштялек), 45:00

4:2 Кемпны (Соботка, Кубалик), 51:12

5:2 Кубалик (Зборжил), 57:49

6:2 Флек (Кемпны, Дворжак), 58:56

Сегодня пройдут ещё два матча - в 20:20 Дания скрестит клюшки с Германией, а Швейцария сыграет со Словакией.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.