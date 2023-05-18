Швеция и Чехия одержали крупные победы на ЧМ-2023

Сборная Чехии переиграла команду Словении в матче ЧМ-2023, а Швеция разгромила команду Венгрии.
Сборная Чехии переиграла команду Словении в матче ЧМ-2023, а Швеция разгромила команду Венгрии.
Венгрия - Швеция 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)
Шайбы забросили:
0:1 Линдберг (Тёммернес, Линдхольм), 01:33
0:2 де ла Роуз (Грундстрём), 05:13, ГМ
1:2 Киш (Барталиш, Гарат), 07:36
1:3 Эверберг (Лильегрен, Сандин), 17:50
1:4 Петерссон (Тёммернес, Рэймонд), 24:17, ГБ
1:5 Берггрен (Рэймонд, Лильегрен), 37:37
1:6 де ла Роуз (Сёренсен, Тёммернес), 38:20
1:7 Рэймонд (Карлссон, Тёммернес), 48:48
Чехия - Словения 6:2 (0:2, 1;0, 5:0)
Шайбы забросили:
0:1 Верлич (Урбас, Грегорц), 07:23
0:2 Урбас (Грегорц, Еглич), 11:49, ГБ
1:2 Кубалик (Кемпны, Томашек), 38:19, ГБ
2:2 Кубалик (Томашек, Смейкал), 43:47, ГБ
3:2 Червенка (Воженилек, Коштялек), 45:00
4:2 Кемпны (Соботка, Кубалик), 51:12
5:2 Кубалик (Зборжил), 57:49
6:2 Флек (Кемпны, Дворжак), 58:56
Сегодня пройдут ещё два матча - в 20:20 Дания скрестит клюшки с Германией, а Швейцария сыграет со Словакией.
Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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