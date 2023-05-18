Швейцария впервые на ЧМ-2023 пропустила в свои ворота

Очередной игровой день чемпионата мира по хоккею завершился первой победой сборной Германии на турнире, а также первыми пропущенными шайбами команды Швейцарии.
Дания - Германия
Сборная Германии одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею, победив Данию - 6:4 (0:1, 3:1, 3:2).
На 6-й минуте первого периода Матиас Лассен открыл счёт в матче. На 10-й минуте второго периода Джон-Джейсон Петерка восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Александер Эль вывел сборную Германии вперёд. На 18-й минуте второго периода Мориц Мюллер сделал счёт 3:1. За 23 секунды до конца второго периода Матиас Бау сократил отставание Дании до минимума.
На 16-й минуте третьего периода Кристиан Вайсе Матиасен сделал счёт 3:3, однако спустя 20 секунд Йонас Мюллер вновь вывел сборную Германии вперёд. В конце третьего периода Марцель Нёбельс забросил в пустые ворота датчан пятую шайбу. На последней минуте матча Маркус Лауридсен сделал счёт 5:4. Окончательный счёт установил Нико Штурм.
Немцы впервые выиграли на этом турнире, прервав 3-матчевую серию поражений, а датчане впервые проиграли на ЧМ-2023, прервав 3-матчевую серию побед. В данный момент Германия с 3 очками занимает 6-е место в группе "А", а датчане с 8 очками располагаются на третьем месте.
Швейцария - Словакия
Сборная Швейцарии переиграла команду Словакии в очередном матче ЧМ-2023. Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).
На 6-й минуте первого периода Йонас Зигенталер открыл счёт в матче. На 5-й минуте второй двадцатиминутки Нино Нидеррайтер упрочил преимущество швейцарцев, но менее чем через минуту Андрей Кудрна забил первый гол сборной Словакии в матче. За 31 секунду до конца второго периода Павол Регенда восстановил равенство в счёте. На 7-й минуте третьего периода Кристиан Марти вновь вывел Швейцарию вперёд. Окончательный счёт установил Гаэтан Хас.
В данный момент швейцарцы с 12 очками возглавляют группу "В", а Словакия имеет в своём активе 4 очка и идёт на 5-м месте.
Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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