Швейцария впервые на ЧМ-2023 пропустила в свои ворота

Швейцария - Словакия

Сборная Швейцарии переиграла команду Словакии в очередном матче ЧМ-2023. Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

На 6-й минуте первого периода Йонас Зигенталер открыл счёт в матче. На 5-й минуте второй двадцатиминутки Нино Нидеррайтер упрочил преимущество швейцарцев, но менее чем через минуту Андрей Кудрна забил первый гол сборной Словакии в матче. За 31 секунду до конца второго периода Павол Регенда восстановил равенство в счёте. На 7-й минуте третьего периода Кристиан Марти вновь вывел Швейцарию вперёд. Окончательный счёт установил Гаэтан Хас.

В данный момент швейцарцы с 12 очками возглавляют группу "В", а Словакия имеет в своём активе 4 очка и идёт на 5-м месте.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.