Итальянская биатлонистка объяснила отказ позировать для российского Playboy

Четырёхкратная чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер рассказала, что несколько лет назад отказалась сниматься обнажённой для российской версии журнала Playboy.
"Это уже старая история. Запрос был из России, биатлон там популярен. Я отказалась, потому что не чувствовала себя достаточно уверенной", - приводит слова Вирер Corriere della Sera.
"Сейчас девушки, которые попадают в этот журнал, уже не совсем обнажённые. Но я должна была сниматься полностью обнажённой, поэтому отказалась", - отметила Вирер, добавив, что защищает своё право на частную жизнь.
33-летняя Вирер успешно провела сезон-2022/2023. По итогам спортивного года Доротея заняла второе место в общем зачёте Кубка мира.
На счету итальянки четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые медали на чемпионатах мира, три бронзы Олимпийских игр и две победы в общем зачёте Кубка мира (2019, 2020 годы).
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