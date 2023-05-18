Итальянская биатлонистка объяснила отказ позировать для российского Playboy

"Это уже старая история. Запрос был из России, биатлон там популярен. Я отказалась, потому что не чувствовала себя достаточно уверенной", - приводит слова Вирер Corriere della Sera.

"Сейчас девушки, которые попадают в этот журнал, уже не совсем обнажённые. Но я должна была сниматься полностью обнажённой, поэтому отказалась", - отметила Вирер, добавив, что защищает своё право на частную жизнь.

33-летняя Вирер успешно провела сезон-2022/2023. По итогам спортивного года Доротея заняла второе место в общем зачёте Кубка мира.

На счету итальянки четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые медали на чемпионатах мира, три бронзы Олимпийских игр и две победы в общем зачёте Кубка мира (2019, 2020 годы).