Смирнов: "Наша цель по-прежнему - выйти в четвертьфинал"

Напомним, 17 мая сборная Латвии по хоккею в упорной борьбе обыграла команду Норвегии со счётом 2:1, одержав вторую победу в четырёх играх.

В целом соотношение бросков в этой игре было 32:21 в пользу латвийской сборной. Латвийские хоккеисты особенно доминировали во втором периоде, в котором соотношение было 17:1.

Все три шайбы были заброшены во втором периоде. Норвежцы за 20 минут реализовали свой единственный бросок по воротам Артура Шилова.

"Мы провели хорошую игру - блокировали броски, доводили шайбы до ворот", - цитирует Смирнова Международная федерация хоккея (IIHF).

"У нас было много хороших возможностей забить гол, но мы не смогли их использовать. Было важно забить эти два гола, после этого мы успокоились", - продолжил хоккеист.

После двух поражений сборная Латвии сумела одержать две победы. "Наша цель по-прежнему - выйти в четвертьфинал", - подчеркнул нападающий сборной Латвии.

Сборная Латвии сейчас занимает четвёртое место в группе "B", опережая на одно очко Словакию, сыгравшую на один матч меньше.

В продолжении турнира сборной Латвии предстоят матчи против Словении, Казахстана и Швейцарии, а Словакии - против Швейцарии, Казахстана, Словении и Норвегии.

В четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды из групп "А" и "В".

24-летний Смирнов проводит свой второй чемпионат мира. На ЧМ-2023 на его счету пока одна результативная передача.

В этом сезоне Смирнов стал чемпионом Швейцарии в составе женевской команды "Серветт". В регулярном чемпионате он набрал 10 очков (5+5) в 46 матчах. В 18 матчах плей-офф латвийский нападающий отметился двумя результативными передачами.

В следующем сезоне Смирнов будет выступать за швейцарским клуб "Клотен".