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Ночь на пятницу будет самой холодной на этой неделе

rus.tvnet.lv/LETA
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Заморозки. Иллюстративное фото
Заморозки. Иллюстративное фото Фото: Una Kupruka/LETA

В ночь на пятницу, 19 мая, температура воздуха в Латвии опустится до -1...+6 градусов, во многих местах ожидаются заморозки на траве. Холоднее всего ночью будет в Курземе и Видземе, прогнозируют синоптики.

Последующие ночи и дни будут теплее, хотя в ночь на субботу местами еще возможны заморозки.

В пятницу будет преобладать сухая и преимущественно солнечная погода со слабым северным ветром. Температура воздуха днем составит +15...+19 градусов, на побережье - не выше +13 градусов.

В Риге ожидается солнечная погода, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +6 градусов, в пригородах - до +1...+4 градусов. Днем воздух прогреется до +13 градусов на севере и +16 градусов на юге столицы.

Галерея: Начался снос плотины в Алуксненском районе

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