Ночь на пятницу будет самой холодной на этой неделе

Последующие ночи и дни будут теплее, хотя в ночь на субботу местами еще возможны заморозки.

В пятницу будет преобладать сухая и преимущественно солнечная погода со слабым северным ветром. Температура воздуха днем составит +15...+19 градусов, на побережье - не выше +13 градусов.

В Риге ожидается солнечная погода, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +6 градусов, в пригородах - до +1...+4 градусов. Днем воздух прогреется до +13 градусов на севере и +16 градусов на юге столицы.

Галерея: Начался снос плотины в Алуксненском районе