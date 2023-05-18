Официально: Сейм запретил продажу ароматизированных электронных сигарет

С принятыми изменениями Латвия переняла директиву Европейской комиссии, устанавливающую ограничения на добавление в изделия из нагреваемого табака добавок, которые могут изменить запах или вкус указанного изделия, создав характерный, например, ментоловый аромат, сообщили агентству LETA в Минздраве.

Министерство поясняет, что эти ограничения будут применяться во всех странах-членах ЕС. Директива предусматривает, что ограничения должны вступить в силу одновременно во всем ЕС 23 октября 2023 года.

Ограничение не запрещает полностью добавление ароматизаторов, а лишь ограничивает их добавление в той мере, в какой они не создают характерный для продукта аромат.

Также установлено, что затраты на оценку уровня характерного аромата для изделий из нагреваемого табака покрываются самими производителями и импортерами таких изделий аналогично тому, как в настоящее время это уже определяется для производителей и импортеров сигарет и табака для самокруток.

Минздрав отмечает, что хотя в 2020 году в Латвии и по всему ЕС вступил в силу запрет сигарет и табака для самокруток с характерным ароматом, а также на ментоловые сигареты, указанное ограничение не распространялось на вновь ввезенные табачные изделия, включая изделия из нагреваемого табака, которые табачная промышленность продолжает предлагать в качестве альтернативы сигаретам и табаку для самокруток с характерным ароматом.