Опрос: латвийцы продолжают активно помогать Украине и беженцам

Данные показывают, что, хотя латышей среди жертвующих по-прежнему больше всего, возросла также активность латвийцев других национальностей.

В ходе опроса 41,9% респондентов указали, что жертвовали для Украины или беженцев, тогда как в апреле прошлого года таких было 39,2%.

Среди латышей жертвовали 56,3% респондентов, а среди респондентов других национальностей - 21,3%. По сравнению с опросом год назад, который проводился через несколько месяцев после вторжения России в Украину, доля латышей, сделавших пожертвования, увеличилась на 3,1 проц. пункта, людей других национальностей - на 2,5 проц. пункта.

Активнее всего жертвуют латвийцы в возрасте 25-34 лет - почти 54%, за ними следуют жители в возрасте 18-24 лет - 51%.

Больше всего среди жертвователей жителей столичного региона и Видземе - более 50%, а ниже всего активность пожертвований в Латгале, где жертвовали 27% респондентов.

Опрос проводился в апреле 2023 года, в нем приняли участие более 1000 постоянных жителей Латвии.