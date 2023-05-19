Кариньш: Латвия должна перейти на модель общего медицинского страхования

В то же время, по оценке Кариньша, в стране необходимо ввести общее медицинское страхование. Он признал, что два предыдущих министра здравоохранения - Даниэль Павлютс и Илзе Винькеле - были категорически против. Но вот прошли выборы, сменились министры, и новый министр здравоохранения Лига Меньгелсоне работает над улучшением сектора здравоохранения. Во-первых, прежде чем переходить к всеобщему медицинскому страхованию, необходимо утвердить реформу больничной сети.

Однако премьер-министр выражает озабоченность по поводу того, сможет ли Министерство здравоохранения разработать модель общего медицинского страхования в его нынешнем качестве, поскольку оно является специфическим. Поэтому может возникнуть необходимость обратиться за советом со стороны.

Кариньш подчеркнул, что повышение налогов определенно не является решением, и это последнее, что страна должна делать. По его оценке, повышение налогов не гарантирует, что деньги всегда будут идти на здравоохранение.

"Министры и будущие правительства будут считать, что "бюджетный пирог" больше, и больше средств можно направить на другие нужды. Повышение налогов не решит проблему, а значит, нам остается только перераспределение", - сказал он.

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