Кариньш: Латвия должна перейти на модель общего медицинского страхования

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил в четверг, 19 мая, в программе Krustpunktā, что Латвия может перейти к модели общего медицинского страхования в ближайшие два года.
Премьер-министр заявил, что его цель - "перераспределить бюджетный пирог в пользу сферы здравоохранения". По сравнению с другими странами Евросоюза в здравоохранение в Латвии инвестируется в общей сложности 8% ВВП, но только 4% - это государственное финансирование, а остальное - "из карманов граждан". Он признал, что те, у кого есть хорошая работа, получают страховку на более широкий спектр услуг, а остальные вынуждены стоять в длинных очередях.
На данный момент перед министерствами поставлена задача до 26 мая пересмотреть свои бюджетные средства в пользу здравоохранения. Кариньш заявил, что каждый год не используется не менее 100 миллионов евро на запланированные программы, но это обнаруживается только в конце года.
"Сейчас сложнее понять, что [из запланированных программ] не выполняется. Мой прогноз, что все будет не так просто. Один министр поработает меньше, другой больше, а третий может и не пересмотреть вообще", - сказал Кариньш.
В случае, если от министерств ничего не будет предложено, ничего не останется, кроме как "тянуть за палец" вместе с реализуемыми министерствами программами с целью найти перераспределяемое финансирование и выделить хотя бы 10 000 евро.
В то же время, по оценке Кариньша, в стране необходимо ввести общее медицинское страхование. Он признал, что два предыдущих министра здравоохранения - Даниэль Павлютс и Илзе Винькеле - были категорически против. Но вот прошли выборы, сменились министры, и новый министр здравоохранения Лига Меньгелсоне работает над улучшением сектора здравоохранения. Во-первых, прежде чем переходить к всеобщему медицинскому страхованию, необходимо утвердить реформу больничной сети.
Однако премьер-министр выражает озабоченность по поводу того, сможет ли Министерство здравоохранения разработать модель общего медицинского страхования в его нынешнем качестве, поскольку оно является специфическим. Поэтому может возникнуть необходимость обратиться за советом со стороны.
Кариньш подчеркнул, что повышение налогов определенно не является решением, и это последнее, что страна должна делать. По его оценке, повышение налогов не гарантирует, что деньги всегда будут идти на здравоохранение.
"Министры и будущие правительства будут считать, что "бюджетный пирог" больше, и больше средств можно направить на другие нужды. Повышение налогов не решит проблему, а значит, нам остается только перераспределение", - сказал он.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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