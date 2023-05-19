"Пора ставить точку": Стакис о сносе памятников и приоритетах Рижской думы

Мэр Риги Мартиньш Стакис побывал в эфире программы Latvijas Radio 4 "Открытый разговор" и в эфире программы "ТЧК" на Rus.LSM, где рассказал об основных приоритетах Рижской думы, прокомментировал снос памятников и ближайшие планы на ремонтные работы в Риге.
О сносе памятников
В эфире программы Latvijas Radio 4 "Открытый разговор" Мартиньш Стакис отметил, что вопросы переносов или сносов памятников не являются приоритетами для столицы.
"Я думаю, то, что мы должны были сделать, мы сделали. То есть от такого наследия советского избавились, ясно показали, на какой стороне мы находимся", - сказал он, комментируя вопрос о переименовании улиц и сносе памятников.
В то же время Стакис отметил, что вопрос переноса памятника Александру Пушкину придется рассмотреть.
Он объяснил, что рассматривает его, скорее, не как памятник великому поэту, а как подарок Москвы, который к тому же был установлен незаконно.
"Думаю, тот процесс, когда мы демонтировали часть памятников, закончен. Я так считаю. Да, возможно, есть памятники, для которых можно найти более удачное место, перенеся их - это я одобряю. А так, знаете, я думаю, что пора ставить точку", - заявил он.
По словам Стакиса, это "вообще не самые важные вопросы для города".
Говоря о приоритетах, Стакис подчеркнул, что, учитывая опросы рижан, это вопросы инфраструктуры, озеленения и благоустройства города, а также социальные и экономические вопросы.
"Вот это три основных вопроса, на которые я хочу тратить свое время в этом созыве", - указал мэр Риги.
О предприятиях Rīgas namu pārvaldnieks и Rīgas ūdens
Предприятие Rīgas namu pārvaldnieks должно быть выставлено на биржу, чтобы привлечь инвестора - частную профессиональную компанию, сказал в эфире программы "ТЧК" мэр Риги Мартиньш Стакис.
Он отметил, что до 23 июня список предприятий, которые могли бы быть выставлены на бирже, планируется предоставить Кабинету министров.
Rīgas ūdens и Rīgas namu pārvaldnieks могут быть выставлены на биржу, говорит Стакис. При этом может быть использована модель, по которой частный капитал привлекался в TET и LMT.
"До 23 июня этот список нужно подать в Кабинет министров. Я бы хотел, чтобы все предприятия были уровня биржи - с ясными процессами, чтобы можно было предложить их акции в любой день. Для этого нужно привести в порядок многие процессы внутри компании. И идти или нет - это все равно надо делать. А для Rīgas namu pārvaldnieks это шанс начать новую жизнь", - считает Стакис.
Мэр отметил, что пока неизвестно, когда такое решение может быть принято. "Но Rīgas namu pārvaldnieks будет одним из таких предприятий", - заявил он.
О ремонтных работах в Риге
В следующем году планируются приступить к ремонту двух мостов в Риге - Вантового и Воздушного, заявил в эфире программы "ТЧК" на Rus.LSM мэр Риги Мартиньш Стакис.
В этом году также планируется начать ремонт набережной Мукусалас.
В этом году будет начат ремонт набережной Мукусалас на всем ее протяжении от Островного до Каменного моста. Также ведется работа и над тем, чтобы отремонтировать два моста.
Первый конкурс на ремонт Вантового моста завершился безрезультатно, но сейчас у столицы есть договор.
"Мы не хотим действовать по той же схеме, как с мостом Браса, когда проектирование проводилось отдельно от строительства. Мы хотим все вместе. Чтобы если возникнет ошибка, это была бы ответственность того, кто строит и проектирует. Поэтому процесс идет чуть медленнее", - отметил Стакис, добавив, что на следующий год запланирован и ремонт Воздушного моста.
Последняя инспекция Вантового моста проводилась в 2020 году, она показала, что мост находится в удовлетворительном состоянии с точки зрения несущей способности, но в неудовлетворительном - с точки зрения пригодности для использования.
В 2023 году планируется разработать проект ремонта моста, а работы могут начаться в 2024 году.
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