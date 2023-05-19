"Пора ставить точку": Стакис о сносе памятников и приоритетах Рижской думы

"Вот это три основных вопроса, на которые я хочу тратить свое время в этом созыве", - указал мэр Риги.

О предприятиях Rīgas namu pārvaldnieks и Rīgas ūdens

Предприятие Rīgas namu pārvaldnieks должно быть выставлено на биржу, чтобы привлечь инвестора - частную профессиональную компанию, сказал в эфире программы "ТЧК" мэр Риги Мартиньш Стакис.

Он отметил, что до 23 июня список предприятий, которые могли бы быть выставлены на бирже, планируется предоставить Кабинету министров.

Rīgas ūdens и Rīgas namu pārvaldnieks могут быть выставлены на биржу, говорит Стакис. При этом может быть использована модель, по которой частный капитал привлекался в TET и LMT.

"До 23 июня этот список нужно подать в Кабинет министров. Я бы хотел, чтобы все предприятия были уровня биржи - с ясными процессами, чтобы можно было предложить их акции в любой день. Для этого нужно привести в порядок многие процессы внутри компании. И идти или нет - это все равно надо делать. А для Rīgas namu pārvaldnieks это шанс начать новую жизнь", - считает Стакис.

Мэр отметил, что пока неизвестно, когда такое решение может быть принято. "Но Rīgas namu pārvaldnieks будет одним из таких предприятий", - заявил он.

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