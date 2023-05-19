Трансляция ⟩ На Кипсале проходит форум вдохновения Līdere-2023!

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Основная часть мероприятия неизменно делится на три сессии: "Профессиональный рост – достигай большего", "Отношения. Семья. Взаимодействие" и "Личностное развитие – мечтай смелее", где своими историями поделятся 17 вдохновляющих и жизнерадостных лекторов. Посетителей в течение дня будут ждать различные сюрпризы, подготовленные большой группой сторонников Forums LĪDERE, чтобы сделать этот день незабываемым и очаровательным праздником для каждой дамы.



Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.