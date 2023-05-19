Cборная Латвии на ЧМ-2023 сыграет с аутсайдером группы

Матч между сборными Латвии и Словении начнётся в 16:20 и будет показан на LTV7. За ходом встречи также можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET.

Сегодня пройдут и другие матчи - в 16:20 сборная Венгрии сыграет с Финляндией, затем в 20:20 Австрия скрестит клюшки с Германией, а Казахстан со Словакией.

Сборная Латвии стартовала на чемпионате мира с разгромного поражения от Канады (0:6). Затем подопечные Харийса Витолиньша признали превосходство Словакии (1:2) и в овертайме обыграли Чехию (4:3), сделав это в первые в истории противостояний на чемпионатах мира. В своём предыдущем матче на турнире сборная Латвии победила Норвегию (2:1).

Словенцы на ЧМ-2023 пока только проигрывали - 0:7 от Швейцарии, 2:5 от Канады, 0:1 от Норвегии и 2:6 от Чехии. Отметим, что в матче против чехов победа была упущена лишь в третьем периоде.

В настоящий момент сборная Латвии с 5 очками занимает 4-е место в турнирной таблице группы "В", а Словения без очков располагается на последнем месте.

Сборные Латвии и Словении четыре раза встречались на чемпионатах мира, три из которых выиграла Латвия. Последняя встреча была 12 лет назад, когда словенцы выиграли со счётом 5:2.

В субботу, 20 мая, сборная Латвии сыграет с Казахстаном, а 23 мая в последнем групповом матче скрестит клюшки со Швейцарией.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.