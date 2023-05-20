Остапенко со скандалом проиграла в полуфинале турнира в Риме

В 1/2 финала Остапенко встречалась с Еленой Рыбакиной из Казахстана и потерпела поражение в двух сетах - 2:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 41 минуту, но встреча началась с часовым опозданием из-за дождя, а затем была ещё дважды прервана осадками.

По ходу матча Остапенко, занимающая 20-е место в мировом рейтинге WTA, семь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. Рыбакина (6 WTA) сделала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

Когда теннисистки уходили на перерыв между сетами, разгорелся небольшой скандал. В объективы телекамер попал монолог тренера Рыбакиной Стефано Вукова, который сказал: "Говорю вам, она [Остапенко] сказала: "С**а, грёбаная с**а!". А затем, уже обращаясь к своим соседям по трибуне, пояснил: "Она сказала это прямо передо мной сейчас, когда Елена не видела. Я сказал ей - не беспокойся, мы поговорим об этом после".

В финале представительница Казахстана встретится с 26-летней украинкой Ангелиной Калининой (30 WTA), которая в полуфинале переиграла Веронику Кудерметову из России (7:5, 5:7, 6:2).