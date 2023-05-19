Бывший хоккеист рижского "Динамо" станет директором Даугавпилсской спортшколы

В отборочном конкурсе Шевченко наиболее чётко представил перспективы развития спортивной школы и профессионально ответил на вопросы комиссии, сообщила на встрече руководитель Управления образования Даугавпилса Марина Исупова.

На заседании Шевченко сообщил, что работа в качестве директора Даугавпилсской спортивной школы начнётся с комплектации команды, после чего будут выбраны приоритетные виды спорта и разработан план работы школы.

Шевченко окончил Даугавпилсский университет, где получил степень бакалавра педагогики с квалификацией учителя спорта и социальных знаний, а также степень магистра педагогического образования и педагогических наук.

Будучи хоккеистом Шевченко выступал за рижское "Динамо" и "Лиепаяс Металургс", а также поиграл за пределами Латвии - в Польше, Норвегии, Казахстане, Беларуси, России и США. Есть у Шевченко и опыт выступлений за сборную Латвии. Он также приобрёл опыт работы спортивным консультантом и тренером в Латвии, Китае, России и Польше.

27 марта Шевченко был назначен исполняющим обязанности директора Даугавпилсской Ледовой спортивной школы. Шевченко приступит к исполнению обязанностей на новой должности с 1 июня.