Билеты на игры сборной Латвии по хоккею можно купить за полцены

Ещё до чемпионата высокие цены на билеты вызывали возмущение у любителей хоккея. Билеты на первый матч сборной Латвии против Канады были распроданы, однако количество зрителей на следующих играх постепенно уменьшалось. Официальная статистика показывает, что матч против Словакии посмотрели 8930 зрителей, против Чехии - 7780 зрителей, а последний матч против Норвегии посетили 6872 человека.

В электронном письме LHF указано, что при покупке билетов на матчи против Словении и Казахстана можно использовать код SARAUJ для получения скидки 50%.

Apollo.lv убедился, что этот код скидки действительно работает при покупке билетов на матчи со Словенией и Казахстаном, а билеты на матч Латвии против Швейцарии продаются по полной цене.

Чемпионат мира пройдёт в Риге до 25 мая, а полуфинал и финал состоятся в Тампере 27 и 28 мая соответственно.