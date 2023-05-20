Надаль впервые за 18 лет не сыграет на "Ролан Гаррос"

37-летний Надаль не играл с января, после того как вылетел во втором круге Australian Open. У испанца травма бедра, ранее он говорил, что восстановление пошло не по плану.

"Я не смогу сыграть на "Ролан Гаррос". Можете представить, как мне тяжело. Это решение приняло моё тело. Я не буду выступать ближайшие месяцы", - сказал Надаль на пресс-конференции.

Испанец 22 раза побеждал на турнирах "Большого шлема", 14 из которых - на "Ролан Гаррос".

В марте Надаль впервые с 2005 года покинул топ-10 мирового рейтинга и сейчас занимает 14-ю строчку, но 12 июня у него сгорят 2000 очков за прошлогоднюю победу на "Ролан Гаррос". В результате он опустится с 14-й строчки рейтинга в район 130-й. Испанец вошёл в топ-100 в апреле 2003 года и с тех пор оттуда не выпадал.

В 2023 году "Ролан Гаррос" пройдёт с 22 мая по 11 июня.