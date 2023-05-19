Сборная Латвии с большим трудом одержала победу над Словенией

Сборная Латвии по хоккею в упорной борьбе обыграла Словению в пятом матче группового турнира чемпионата мира 2023 года.
Матч прошёл в "Арена Рига" в присутствии 9180 зрителей и завершился победой латвийской сборной со счётом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).
На протяжении первых 20 минут сборная Латвии больше владела преимуществом и создала несколько опасных моментов у ворот соперника. Гол в ворота сборной Словении был вопросом времени и на 12-й минуте первого периода наконец был открыт счёт в матче - Андрис Джериньш организовал быструю атаку по левому краю, сделал резкий прострел вдоль ворот, который в одно касание замкнул Рихард Букартс. Для 27-летнего нападающего этот гол стал вторым на турнире.
Словенцы в первом периоде в основном отвечали контратаками, при чём не самыми опасными. А на 8-й минуте второго периода латвийские хоккеисты буквально подарили гол словенцам - Рудолф Балцерс и Кристап Зиле столкнулись друг с другом и упали на лёд, в это время соперник организовал быструю контратаку и Анже Куральт завершил её взятием ворот.
Вскоре возможностью отличиться не воспользовался Янис Якс, после броска которого шайба угодила в перекладину. На 12-й минуте второго периода Каспар Даугавиньш вновь вывел сборную Латвии вперёд - капитан получил передачу от Увиса Балинскиса, немного приблизился к воротам, выждал момент и из-под защитника нанёс бросок точно под перекладину. На 18-й минуте Джериньш выиграл вбрасывание, отдал Роберту Букартсу и тот без лишних раздумий нанёс бросок по воротам - 3:1. К сожалению, комфортную разницу в счёте сохранить не удалось - за 12 секунд до перерыва Миха Верлич поразил ворота Артура Шилова.
В первой же своей атаке в третьем периоде сборная Латвии забросила шайбу - Увис Балинскис с правого края сместился ближе к центру и нанёс точный бросок. Правда, вскоре после этого арбитр отменил решение о взятии ворот, так как по его мнению в момент броска Роналд Кениньш мешал голкиперу Гасперу Кроселю.
В третьем периоде большую часть времени преимуществом владели хоккеисты сборной Словении, которые создали больше опасных моментов и заставили Шилова несколько раз по-настоящему выручить свою команду. Несмотря на все попытки отыграться, сборная Словении не сумела реализовать своё преимущество и счёт до финальной сирены так и не изменился.
Таким образом, сборная Латвии одержала третью победу подряд - у команды 8 очков и четвёртая строчка в группе "B". Словения проиграла все пять матчей на ЧМ-2023 и идёт на последнем месте без набранных очков.
В субботу, 20 мая, сборная Латвии сыграет с Казахстаном, а 23 мая в последнем групповом матче скрестит клюшки со Швейцарией.
Венгрия - Финляндия
В параллельном матче в Тампере сборная Финляндии разгромила команду Венгрии со счётом 7:1 (1:0, 1:1, 5:0).
В составе победителей отличились Микко Лехтонен, Каапо Какко, Атте Охтамаа, Теэму Хартикайнен, Каспери Капанен, Валттери Мереля и Йоаэль Армиа. Единственный гол у венгров на счету Балажа Шебёка.
Сборная Финляндии одержала третью победу на чемпионате мира. Сейчас у команды 10 очков и третья строчка турнирной таблицы группы "А". Венгрия потерпела четвёртое поражение в пяти матчах. У команды два очка и седьмая строчка.
Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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