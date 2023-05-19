Сборная Латвии с большим трудом одержала победу над Словенией

В первой же своей атаке в третьем периоде сборная Латвии забросила шайбу - Увис Балинскис с правого края сместился ближе к центру и нанёс точный бросок. Правда, вскоре после этого арбитр отменил решение о взятии ворот, так как по его мнению в момент броска Роналд Кениньш мешал голкиперу Гасперу Кроселю.

В третьем периоде большую часть времени преимуществом владели хоккеисты сборной Словении, которые создали больше опасных моментов и заставили Шилова несколько раз по-настоящему выручить свою команду. Несмотря на все попытки отыграться, сборная Словении не сумела реализовать своё преимущество и счёт до финальной сирены так и не изменился.

Таким образом, сборная Латвии одержала третью победу подряд - у команды 8 очков и четвёртая строчка в группе "B". Словения проиграла все пять матчей на ЧМ-2023 и идёт на последнем месте без набранных очков.

В субботу, 20 мая, сборная Латвии сыграет с Казахстаном, а 23 мая в последнем групповом матче скрестит клюшки со Швейцарией.

Венгрия - Финляндия

В параллельном матче в Тампере сборная Финляндии разгромила команду Венгрии со счётом 7:1 (1:0, 1:1, 5:0).

В составе победителей отличились Микко Лехтонен, Каапо Какко, Атте Охтамаа, Теэму Хартикайнен, Каспери Капанен, Валттери Мереля и Йоаэль Армиа. Единственный гол у венгров на счету Балажа Шебёка.

Сборная Финляндии одержала третью победу на чемпионате мира. Сейчас у команды 10 очков и третья строчка турнирной таблицы группы "А". Венгрия потерпела четвёртое поражение в пяти матчах. У команды два очка и седьмая строчка.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.