Махинации с билетами: на чемпионате мира по хоккею активно действуют спекулянты

Латвийские организаторы забронировала для IIHF 1000 билетов на матчи в "Арена Рига" - они выдаются партнёрам, руководству команд, сборным.

Эти билеты ни в коем случае не должны оказаться в продаже, однако их можно купить рядом с ареной.

Когда шёл первый период игры между Швейцарией и Казахстаном, журналист Latvijas Avīze случайно проходил мимо "Арена Рига", к нему подошла женщина и спросила, не хочет ли он купить билет. На вопрос, сколько он стоит, она ответила - 20 евро. Когда журналист отказался, женщина предложила билет уже за 10 евро. В официальной продаже билеты на матчи Швейцарии стоят дороже - начиная с 49 евро. Похожая ситуация и с матчами латвийской сборной. В среду, когда начался матч Латвия - Норвегия, уличные торговцы просили за билеты 55 евро, и вполне возможно, что через какое-то время - еще меньше. Поэтому понятно, что это не спекуляция, цель которой - купить по одной цене и продать дороже, когда спрос превышает предложение и болельщики готовы раскошелиться.

К людям с карточками аккредитации такие торговцы не только не подходят, но и сторонятся их. "Я впервые слышу об этом. Могу говорить только за себя", - говорит Виестурс Козиолс, член совета IIHF. "Мне положено 10-12 билетов на матчи, которые я раздал тренерам, игрокам из моих клубов, друзьям. Вчера также отдал болельщикам, но не думаю, что они потом пошли их продавать. Билеты также выдаются аккредитованным IIHF гостям. В мире всегда были нечестные люди. Не хочу никого обидеть, но сборные тоже имеют право на билеты, если не ошибаюсь, по 25 на матч.

Возможно, их представители не хотят идти и раздают, продают их кому-то. Но такого, конечно, быть не должно", - сказал Козиолс.