Сборная Казахстана сенсационно победила Словакию на ЧМ-2023

Австрия - Германия

Сборная Германии победила команду Австрии, выиграв второй матч кряду. Встреча прошла в Тампере на стадионе "Нокиа Арена" и завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) в пользу немецкой сборной.

Немцы открыли счёт на 5-й минуте благодаря голу Нико Штурма, но затем сборная Австрии сумела сравнять счёт - на табло загорелась фамилия Бернда Вольфа. Однако ещё до перерыва Германия вновь вышла вперёд благодаря Паркеру Туоми. Во втором периоде Войцех Стаховяк увеличил преимущество Германии, поэтому заброшенная шайба Лукасом Хаудумом на результат матча не повлияла. К тому же, на последних минутах Штурм оформил дубль, вернув Германии преимущество в две шайбы.

Австрия проиграла пятый матч на чемпионате мира из пяти и с одним очком занимает последнее, восьмое место в группе "А". Германия одержала вторую победу подряд после трёх поражений и с 6 очками располагается на 5-м месте.

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