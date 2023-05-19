Сборная Казахстана сенсационно победила Словакию на ЧМ-2023

В пятницу, 19 мая, сборная Казахстана по хоккею неожиданно обыграла в серии буллитов Словакию, которая до поединка считалась фаворитом.
Австрия - Германия
Сборная Германии победила команду Австрии, выиграв второй матч кряду. Встреча прошла в Тампере на стадионе "Нокиа Арена" и завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) в пользу немецкой сборной.
Немцы открыли счёт на 5-й минуте благодаря голу Нико Штурма, но затем сборная Австрии сумела сравнять счёт - на табло загорелась фамилия Бернда Вольфа. Однако ещё до перерыва Германия вновь вышла вперёд благодаря Паркеру Туоми. Во втором периоде Войцех Стаховяк увеличил преимущество Германии, поэтому заброшенная шайба Лукасом Хаудумом на результат матча не повлияла. К тому же, на последних минутах Штурм оформил дубль, вернув Германии преимущество в две шайбы.
Австрия проиграла пятый матч на чемпионате мира из пяти и с одним очком занимает последнее, восьмое место в группе "А". Германия одержала вторую победу подряд после трёх поражений и с 6 очками располагается на 5-м месте.
Казахстан - Словакия
Сборная Казахстана неожиданно одержала победу над Словакией, вырвав победу в серии буллитов. Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился со счётом 4:3 (0:1, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу сборной Казахстана.
В первом периоде счёт открыл Патрик Кох, который вывел Словакию вперёд. На эту шайбу хоккеисты Казахстана ответили тремя голами во втором периоде - Роман Старченко, Валерий Орехов и Евгений Рымарев обеспечили команде комфортное преимущество. Однако Словакия мощно прибавила в третьем периоде, сравняв счёт благодаря усилиям Рихарда Паника и Павола Регенды. Основное время и овертайм закончились со счётом 3:3, а в серии буллитов победный бросок у Казахстана исполнил Никита Михайлис.
Бронзовые призёры Олимпиады-2022 словаки проиграли на турнире третий матч подряд и 4-й из 5. В данный момент команда с 5 очками занимает 5-е место. Сборная Казахстана прервала 3-матчевую серию поражений и выиграла свой 2-й матч на турнире (4 очка и 7-е место).
Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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