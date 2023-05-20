Лучшая теннисистка Британии перенесла три операции за две недели

20-летнюю британку беспокоили кисти обеих рук и голеностоп. Процедуру на правой руке она перенесла две недели назад, на голеностопе - 10 дней назад. На днях Радукану перенесла последнюю из трёх запланированных операций.

"Всё роскошно", - подписала фото из больницы спортсменка.

В текущем сезоне британка приняла участие в пяти турнирах - на двух вылетела уже в первом круге, ещё на двух - во втором. В американском Индиан-Уэллсе Радукану дошла до 1/8 финала, выиграв три матча.

В топ женского тенниса Радукану внезапно ворвалась в 2021 году, когда она сенсационно выиграла US Open. Пик британки в рейтинге WTA - 10-е место в июле 2022 года.

Сейчас Радукану занимает 85-е место в мировом рейтинге.