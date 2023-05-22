Рекордным количеством квартир завершился проект Ezerjugla

Эксперты в области недвижимости Colliers отнесли этот проект к сегменту проектов бизнес-класса , учитывая наличие подземного паркинга , новой инфраструктуры, территории, благоустроенной по высшим стандартам, и отделочных материалов бизнес-класса. На территории проекта площадью 4,5 га расположены скамейки и шезлонги из красного дерева, позволяющего им не изменять внешний вид в течение 50 лет, детские площадки из нержавеющей стали, эксклюзивные элементы освещения, собственный канал, соединённый с озером Югла, открытая спортивная площадка и радиальная монолитная бетонная скамья, спроектированная в испанской дизайнерской компании. Квартиры проекта предлагаются первым покупателям по цене 2 200 - 2 400 евро/м2, а это значит, что в настоящее время покупателям предлагается возможность приобрести проект бизнес-класса по цене экономичных проектов. Как поясняют представители проекта, такие цены возможно предложить благодаря масштабности проекта, позволившей снизить себестоимость.

Проект имеет респектабельный и конкурентоспособный пакет предложений. Так, например, в домах есть лифты, что нетипично для 4-этажных зданий. Дома строятся по принципу лестничных клеток, а не коридоров, поэтому в большинстве лестничных клеток всего по 4 квартиры на этаже. Лестничные клетки оборудованы легендарными лифтами Otis, которые к тому же останавливаются в подземном паркинге. Данный проект является одним из редких в столице, где места хватит для всех машин, а парковочные места могут приобрести даже владельцы самых компактных квартир. Также практически во всех квартирах есть балконы или террасы. Из окон и балконов, в зависимости от расположения квартиры, открывается вид на благоустроенный двор, лес, канал или парк, а апартаментам премиум-класса - на озеро Югла. Все квартиры оснащены умными технологиями — например, радиаторы способны автоматически отправлять домоуправлению показатели потреблённого тепла. Также оплата других коммунальных услуг – вода, канализация, электричество – производится на основании смарт-счетчиков. Система умного дома позволяет дистанционно управлять и изменять интенсивность отопления или освещения с помощью смартфона. Стоит отметить, что прошлой зимой расходы на отопление в двухкомнатных квартирах не превышали 45 евро. В квартирах установлены радиаторы Kermi немецкого производства, дубовый паркет, деревянные двери, сантехника Gustavsberg. Ещё один бонус – предусмотрены закрытые и охраняемые помещения для хранения детских колясок, велосипедов и других сезонных вещей. На территории установлено видеонаблюдение, а для дополнительной безопасности вход в подъезд возможен с использованием индивидуальных чип-ключей.