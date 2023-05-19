Видео ⟩ Возобновлены прямые перелеты между Грузией и Россией. Идут акции протеста

Прямые рейсы из России в Грузию были запрещены с 2019 года. Президент РФ Владимир Путин отменил этот запрет 10 мая. Он также отменил визовый режим для граждан Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решения Путина «очередной российской провокацией». Она заявила, что возобновление прямых рейсов и отмена виз «неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию». В августе 2008 года Россия вторглась на территорию Грузии и вскоре признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Помимо Azimuth Airlines, прямые рейсы между Россией и Грузией собираются выполнять авиакомпании Georgian Airways и Red Wings.