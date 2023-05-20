Сборные США и Чехии одержали победы в очередных матчах чемпионата мира по хоккею, которые позволили им возглавить свои группы.
США - Дания
В Тампере на стадионе "Нокиа Арена" сборная США одержала победу над Данией - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).
Долгое время команды не могли открыть счёт в матче и лишь в середине третьего периода в большинстве отличился Каттер Готье. Через пять минут удвоил преимущество американцев Алекс Так, а точку в матче поставил Рокко Гримальди, забив гол в пустые ворота.
США упрочили своё лидерство в группе "А", оторвавшись от шведов на четыре очка. Сборная Швеции свой матч проведёт со сборной Франции сегодня, 20 мая. Начало встречи - в 16:20.
Норвегия - Чехия
Сборная Чехии обыграла Норвегию и возглавила группу "B". Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).
На 13-й минуте матча в большинстве счёт открыл Доминик Кубалик, а на 19-й минуте Якуб Флек удвоил преимущество чехов. Голкипер чешской сборной Карел Веймелка оформил шат-аут, отразив 27 бросков по воротам.
Сборная Чехии возглавила группу "B", имея 13 очков. Прямые конкуренты чехов за лидерство в группе сборные Канады и Швейцарии сыграют между собой сегодня, 20 мая. Начало матча - в 16:20.
Сегодня пройдут и другие матчи:
- 16:20, Австрия - Финляндия (Группа "А", Тампере)
- 16:20, Канада - Швейцария (Группа "В", Рига)
- 20:20, Швеция - Франция (Группа "А", Тампере)
- 20:20, Латвия - Казахстан (Группа "В", Рига)
Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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