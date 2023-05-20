США - Дания

В Тампере на стадионе "Нокиа Арена" сборная США одержала победу над Данией - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче и лишь в середине третьего периода в большинстве отличился Каттер Готье. Через пять минут удвоил преимущество американцев Алекс Так, а точку в матче поставил Рокко Гримальди, забив гол в пустые ворота.

США упрочили своё лидерство в группе "А", оторвавшись от шведов на четыре очка. Сборная Швеции свой матч проведёт со сборной Франции сегодня, 20 мая. Начало встречи - в 16:20.

Норвегия - Чехия

Сборная Чехии обыграла Норвегию и возглавила группу "B". Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

На 13-й минуте матча в большинстве счёт открыл Доминик Кубалик, а на 19-й минуте Якуб Флек удвоил преимущество чехов. Голкипер чешской сборной Карел Веймелка оформил шат-аут, отразив 27 бросков по воротам.

Сборная Чехии возглавила группу "B", имея 13 очков. Прямые конкуренты чехов за лидерство в группе сборные Канады и Швейцарии сыграют между собой сегодня, 20 мая. Начало матча - в 16:20.

Сегодня пройдут и другие матчи :

16:20, Австрия - Финляндия (Группа "А", Тампере)

16:20, Канада - Швейцария (Группа "В", Рига)

20:20, Швеция - Франция (Группа "А", Тампере)

20:20, Латвия - Казахстан (Группа "В", Рига)

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.