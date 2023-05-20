Сборная Канады потерпела первое поражение на ЧМ-2023

Австрия - Финляндия

Сборная Финляндии в Тампере на стадионе "Нокиа Арена" обыграла Австрию со счётом 3:1 (1:2, 0:0, 0:1).

Счёт в матче был открыт уже на 2-й минуте, когда отличился Каспери Капанен. Австрийцы сравняли через несколько минут благодаря точному броску Доминика Цвергера. Вторая шайба в ворота Австрии залетела на 8-й минуте - на табло загорелась фамилия Антти Суомелы. В концовке матча у Финляндии не засчитали шайбу Ахти Оксанена, но чуть позже Оксанен всё же смог забросить третью шайбу в ворота австрийцев.

Финляндия набрала 13 очков и в данный момент занимает вторую строчку в группе "А". Австрия (1 очко), проигравшая все матчи на турнире, последняя.

Канада - Швейцария

Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился победой сборной Швейцарии со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 1:1).

Счёт в середине второго периода открыли канадцы - шайбу забросил Тайлер Тоффоли. Через несколько минут Нико Хишир счёт сравнял, а ещё через 3,5 минуты Дарио Симьон вывел Швейцарию вперёд. В третьем периоде Андрес Амбюль удвоил преимущество своей команды, а итоговый счёт в матче установил Майкл Каркон, отыгравщий одну шайбу.

Швейцария одержала пятую победу в пяти матчах чемпионата мира и с 15 очками занимает первое место в группе "В". Канада (11 очков) - третья.

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