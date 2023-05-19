Видео ⟩ В Ригу прибыла уже четвертая группа раненных на войне в Украине солдат

В специализированных клиниках RAKUS лечатся 12 пациентов, получивших тяжелые ранения на войне. Один пациент был перевезен на лечение в Клиническую университетскую больницу им. Паула Страдиня, а оставшиеся 9 пациентов - в Национальный реабилитационный центр Vaivari.

В RAKUS пациентов встретила команда медиков - врачи различных специальностей и персонал обслуживания, был проведен всесторонний скрининг состояния здоровья - различные радиологические и лабораторные исследования. Необходимо было убедиться в возможном присутствии различных госпитальных инфекций, так как в условиях войны они быстро распространяются.

Доставка пострадавших в Украине пациентов в RAKUS была реализована благодаря привлечению и целенаправленным действиям директора благотворительной организации M-Help.com Мартиньша Мединиека.

В свою очередь, благотворительный фонд Георгия Логвинского, который работает в Украине, оборудовал и перестроил автобус, благодаря чему стала возможна транспортировка этих пациентов.

Как сказал Латвийскому телевидению руководитель Клиники травматологии и ортопедии Андрис Викманис, одному из военнослужащих, который был в российском плену, будет оказана психологическая реабилитация.