Что нужно для выхода в четвертьфинал? Латвия играет с Казахстаном

Матч между сборными Латвии и Казахстана начнётся в 20:20 и будет показан на LTV7. За ходом встречи также можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET.

Сегодня пройдут и другие матчи:

12:20, США - Дания (Группа "А", Тампере)

12:20, Норвегия - Чехия (Группа "В", Рига)

16:20, Австрия - Финляндия (Группа "А", Тампере)

16:20, Канада - Швейцария (Группа "В", Рига)

20:20, Швеция - Франция (Группа "А", Тампере)

20:20, Латвия - Казахстан (Группа "В", Рига)

Сборная Латвии начала чемпионат с двух поражений, уступив Канаде (0:6) и Словакии (1:2), затем в дополнительное время обыграла чехов (4:3), а также Норвегию (2:1) и Словению (3:2).

Казахстан в первом матче обыграл Норвегию в серии буллитов, но затем потерпел поражения в матчах с фаворитами группы - Чехией (1:5), Швейцарией (0:5) и Канадой (1:5). В пятницу казахстанцы неожиданно обыграли сборную Словакии, одержав победу в серии буллитов - 4:3.