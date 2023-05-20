Что нужно для выхода в четвертьфинал? Латвия играет с Казахстаном

Сегодня сборная Латвии в "Арене Рига" сыграет с Казахстаном в шестом матче группы "В" на чемпионате мира по хоккею. В случае победы наша команда станет на шаг ближе к выходу в четвертьфинал турнира.
Матч между сборными Латвии и Казахстана начнётся в 20:20 и будет показан на LTV7. За ходом встречи также можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET.
Сегодня пройдут и другие матчи:
- 12:20, США - Дания (Группа "А", Тампере)
- 12:20, Норвегия - Чехия (Группа "В", Рига)
- 16:20, Австрия - Финляндия (Группа "А", Тампере)
- 16:20, Канада - Швейцария (Группа "В", Рига)
- 20:20, Швеция - Франция (Группа "А", Тампере)
- 20:20, Латвия - Казахстан (Группа "В", Рига)
Сборная Латвии начала чемпионат с двух поражений, уступив Канаде (0:6) и Словакии (1:2), затем в дополнительное время обыграла чехов (4:3), а также Норвегию (2:1) и Словению (3:2).
Казахстан в первом матче обыграл Норвегию в серии буллитов, но затем потерпел поражения в матчах с фаворитами группы - Чехией (1:5), Швейцарией (0:5) и Канадой (1:5). В пятницу казахстанцы неожиданно обыграли сборную Словакии, одержав победу в серии буллитов - 4:3.
В данный момент Швейцария с 12 очками в четырёх играх занимает первое место в группе "В", у Канады - 11 очков, у Чехии - 10 очков, а Латвия с 8 очками занимает четвёртое место. Далее следуют Словакия (5 очков), Казахстан (4 очка), Норвегия (4 очка) и Словения (0 очков).
Сборные Латвии и Казахстана пять раз встречались на чемпионатах мира. Первые четыре матча завершились нашей победой, но в позапрошлом году в Риге казахстанцы выиграли в серии буллитов (3:2).
Если Словакия (против Словении и Норвегии) и Чехия (против Норвегии) не потеряют очки против номинально более слабых соперников, то Латвии для выхода в 1/4 финала нужна будет победа в основное время над Казахстаном и хотя бы ничья в основное время (одно очко) против Швейцарии.
В понедельник, 23 мая, сборная Латвии в последнем групповом матче скрестит клюшки со Швейцарией.
Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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