Под Краславой трагедией закончилась прогулка на лодке по озеру

В пятницу около восьми вечера поступил вызов в Берзиньскую волость Краславского края, где, по словам свидетеля, в озере Освас перевернулась лодка с двумя людьми.

С помощью катера пожарные обыскали озеро и вытащили из воды одного погибшего. Поиски второго человека продолжались почти до полуночи, но безуспешно. Поиски продолжатся сегодня.

В пятницу в 17:27 пожарные выехали на улицу Маза Ренцену в Риге, где возник пожар в здании автосервиса. Горели первый этаж здания площадью 120 кв. м и второй этаж площадью 120 кв. м, а также легковые автомобили и мопед. ​Работы по тушению закончились в 20:58.

Также во второй половине дня на улице Вискалю в Елгаве горели сухая трава и кусты на площади в четыре гектара.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступил 51 вызов - 24 на пожары, 16 на спасательные работы, а 11 вызовов оказались ложными.