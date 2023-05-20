Сборная Латвии устроила разгром Казахстану

Сборная Латвии устроила разгром команде Казахстана в шестом матче группового турнира чемпионата мира 2023 года.
Матч прошёл в "Арена Рига" в присутствии 9200 зрителей и завершился победой латвийской сборной со счётом 7:0 (2:0, 3:0, 2:0).
Первые 20 минут прошли под знаком сборной Латвии, которая дважды сумела поразить ворота соперника. На 16-й минуте казахстанцы в меньшинстве организовали опасную контратаку, но тут же пошла ответная контратака, которую начал Мартиньш Дзиеркалс. Он отдал передачу на Рихарда Букартса и тот с левого края сместился в центр и спокойно отправил шайбу в ворота Андрея Шутова.
Чуть меньше двух минут спустя в воротах Шутова снова побывала шайба - бросок Кристапа Зиле от синей линии был заблокирован, но шайба отскочила снова к нему и уже со второй попытки всё получилось. Правда, бросок Зиле откорректировал Оскар Батня. Гол записали на его счёт.
Во втором игровом отрезке сборная Латвии продолжила доминировать и отправила в ворота Шутова ещё три шайбы. На 2-й минуте второго периода Дзиеркалс нёсся к воротам, упал, въехал в Шутова коньками и снёс ворота, а шайба в это время пересекла линию ворот. Тем не менее, судья после видеоповтора вместо удаления Дзиеркалса решил засчитать гол под свист болельщиков сборной Казахстана.
В середине второго периода гол на свой счёт записал Родриго Аболс, который оказался у ворот Шутова первым на добивании после броска Каспара Даугавиньша. Казахстан на протяжении всего периода был абсолютно незаметен и хоккеисты сборной Латвии были ближе к пятому голу, чем соперники к первому. Так и оказалось - за несколько секунд до перерыва Микс Индрашис сделал счёт неприличным.
В заключительном игровом отрезке ситуация не изменилась - Казахстан по-прежнему ничего не мог создать впереди, а замена Шутова на Никиту Бояркина в воротах не повлияла на ход встречи.
В средине второго периода Рудолф Балцерс ворвался в зону противника, резко отдал на Даугавиньша, который сместился в центр и спокойно отправил шайбу в ворота Бояркина. Ещё две минуты спустя Аболс оформил дубль и снова после ассиста Балцерса.
Отметим, что в последний раз на чемпионате мира сборная Латвии забрасывала семь шайб в 2009-м году - в ворота Франции.
Таким образом, сборная Латвии одержала четвёртую победу подряд - у команды 11 очков и четвёртая строчка в группе "B".
Во вторник, 23 мая, сборная Латвии в последнем групповом матче сыграет со Швейцарией, которая на ЧМ-2023 ещё ни разу не проигрывала. Отметим, что сборной Латвии для выхода в 1/4 финала хватит в этом матче и ничьей в основное время.
Швеция - Франция
В параллельном матче в Тампере сборная Швеции уверенно обыграла Францию - 4:0 (4:0, 0:0, 0:0).
Все голы в этом матче были забиты в первом периоде. Счёт в матче был открыт на 2-й минуте после гола Пера Линдхольма. На 10-й минуте Фабиан Зеттерлунд удвоил преимущество своей команды. В первом периоде Швеция ещё дважды отличилась в большинстве - на табло зажглись фамилии Йонатана Берггрена и Зеттерлунда.
Швеция одержала победу в пяти матчах из пяти сыгранных на чемпионате мира и с 14 очками занимает второе место в группе "А". Франция проиграла четвёртый матч подряд (4 очка и 6-е место).
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