Сборная Латвии устроила разгром Казахстану

В середине второго периода гол на свой счёт записал Родриго Аболс, который оказался у ворот Шутова первым на добивании после броска Каспара Даугавиньша. Казахстан на протяжении всего периода был абсолютно незаметен и хоккеисты сборной Латвии были ближе к пятому голу, чем соперники к первому. Так и оказалось - за несколько секунд до перерыва Микс Индрашис сделал счёт неприличным.

В заключительном игровом отрезке ситуация не изменилась - Казахстан по-прежнему ничего не мог создать впереди, а замена Шутова на Никиту Бояркина в воротах не повлияла на ход встречи.

В средине второго периода Рудолф Балцерс ворвался в зону противника, резко отдал на Даугавиньша, который сместился в центр и спокойно отправил шайбу в ворота Бояркина. Ещё две минуты спустя Аболс оформил дубль и снова после ассиста Балцерса.

Отметим, что в последний раз на чемпионате мира сборная Латвии забрасывала семь шайб в 2009-м году - в ворота Франции.

Таким образом, сборная Латвии одержала четвёртую победу подряд - у команды 11 очков и четвёртая строчка в группе "B".

Во вторник, 23 мая, сборная Латвии в последнем групповом матче сыграет со Швейцарией, которая на ЧМ-2023 ещё ни разу не проигрывала. Отметим, что сборной Латвии для выхода в 1/4 финала хватит в этом матче и ничьей в основное время.

Швеция - Франция

В параллельном матче в Тампере сборная Швеции уверенно обыграла Францию - 4:0 (4:0, 0:0, 0:0).

Все голы в этом матче были забиты в первом периоде. Счёт в матче был открыт на 2-й минуте после гола Пера Линдхольма. На 10-й минуте Фабиан Зеттерлунд удвоил преимущество своей команды. В первом периоде Швеция ещё дважды отличилась в большинстве - на табло зажглись фамилии Йонатана Берггрена и Зеттерлунда.

Швеция одержала победу в пяти матчах из пяти сыгранных на чемпионате мира и с 14 очками занимает второе место в группе "А". Франция проиграла четвёртый матч подряд (4 очка и 6-е место).