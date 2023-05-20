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У депутатов Нацобъединения разные мнения относительно олигарха Петра Авена

rus.tvnet.lv/LETA
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Петр Авен
Петр Авен Фото: Evija Trifanova/LETA

Депутаты Сейма от Национального объединения (НО) Александр Кирштейнс и Рихард Колс по-разному относятся к находящемуся под санкциями российскому олигарху Петру Авену.

В ходе дебатов на заседании Сейма в четверг, 18 мая, Кирштейнс заявил, что его задело заявление одного из оппозиционных депутатов о том, что мэр Огре Эгил Хелманис (НО) встречался не с гражданином Латвии, а с олигархом.

"Никакие санкции не запрещают встречу с гражданином Латвии, тем более если эти санкции вводят не США, а Евросоюз, который сам постоянно торгуется с российскими олигархами", - сказал депутат.

"У мэра Огре и этого гражданина Латвии, которого здесь все упоминают [Авен], есть один общий интерес: помощь Украине и забота о латышской национальной культуре."

Кирштейнс отметил, что Хелманис лично пять раз ездил в Украину с грузами помощи "прямо туда, где стреляют". Также депутат обратил внимание на поддержку Авеном Украины в прошлом.

С другой стороны, председатель комиссии Сейма по иностранным делам Колс, отвечая на вопросы в Twitter, пишет, что он категорически не согласен с высказываниями Кирштейнса.

"Такие взгляды, риторика и действия для меня неприемлемы. Я это говорил в партии", - заявил Колс, добавив, что заявления Кирштейнса далеки от позиции партии.

Колс как член правления НО заявил, что партия "не приемлет никаких реверансов и поклонов, ни нормализации или сближения отношений, ни пения хвалебных песен в адрес и вокруг свиты приспешников режима государства-агрессора".

"Независимо от того, какой проект они когда-то финансировали или насколько уникальна их коллекция фарфора. Точка", - подчеркнул председатель комиссии по иностранным делам.

Что случилось?

Как сообщалось, в начале года между руководством Огрского самоуправления и работниками Огрского музея возник конфликт в связи с планом мэра Огре Эгила Хелманиса выставить коллекцию фарфора, принадлежащую подсанкционному российскому олигарху Петру Авену.

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