У депутатов Нацобъединения разные мнения относительно олигарха Петра Авена

В ходе дебатов на заседании Сейма в четверг, 18 мая, Кирштейнс заявил, что его задело заявление одного из оппозиционных депутатов о том, что мэр Огре Эгил Хелманис (НО) встречался не с гражданином Латвии, а с олигархом.

"Никакие санкции не запрещают встречу с гражданином Латвии, тем более если эти санкции вводят не США, а Евросоюз, который сам постоянно торгуется с российскими олигархами", - сказал депутат.

"У мэра Огре и этого гражданина Латвии, которого здесь все упоминают [Авен], есть один общий интерес: помощь Украине и забота о латышской национальной культуре."

«Ogres mēram un šim Latvijas pilsonim, ko te visi piemin [Avenam], ir viena kopīga interese: palīdzība Ukrainai un rūpes pa latviešu nacionālo kultūru.» pic.twitter.com/xvFMo0gLPT — Nepareizais (@realNepareizais) May 18, 2023

Кирштейнс отметил, что Хелманис лично пять раз ездил в Украину с грузами помощи "прямо туда, где стреляют". Также депутат обратил внимание на поддержку Авеном Украины в прошлом.