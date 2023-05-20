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Видео ⟩ Как правильно выехать с перекрестка улиц Таллинас и Деглава?

rus.tvnet.lv
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Перекресток улиц Таллинас и Деглава?
Перекресток улиц Таллинас и Деглава? Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" sižeta

Программа Zebra продемонстрировала, как правильно выезжать с перекрестка улиц Таллинас и Аугуста Деглава в Риге.

На улице Таллинас, где полосы не размечены, машины паркуются в два ряда, и точно так же - в два ряда - поворачивают налево на улицу Аугуста Деглава. Но перед любым поворотом автомобиль должен занять соответствующую боковую позицию.

Если вы хотите повернуть на улицу Аугуста Деглава, вы должны находиться на разделительной линии, а если вы хотите повернуть на улицу Валмиерас, вы должны находиться на правой стороне проезжей части. Если есть две очереди автомобилей, то очередь слева идет на улицу Деглава, а очередь справа - на улицу Валмиерас.

Видео: Сюжет программы Zebra (на латышском языке)

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