Видео ⟩ Как правильно выехать с перекрестка улиц Таллинас и Деглава?

Программа Zebra продемонстрировала, как правильно выезжать с перекрестка улиц Таллинас и Аугуста Деглава в Риге.
На улице Таллинас, где полосы не размечены, машины паркуются в два ряда, и точно так же - в два ряда - поворачивают налево на улицу Аугуста Деглава. Но перед любым поворотом автомобиль должен занять соответствующую боковую позицию.
Если вы хотите повернуть на улицу Аугуста Деглава, вы должны находиться на разделительной линии, а если вы хотите повернуть на улицу Валмиерас, вы должны находиться на правой стороне проезжей части. Если есть две очереди автомобилей, то очередь слева идет на улицу Деглава, а очередь справа - на улицу Валмиерас.
Видео: Сюжет программы Zebra (на латышском языке)
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