Видео ⟩ Как правильно выехать с перекрестка улиц Таллинас и Деглава?

На улице Таллинас, где полосы не размечены, машины паркуются в два ряда, и точно так же - в два ряда - поворачивают налево на улицу Аугуста Деглава. Но перед любым поворотом автомобиль должен занять соответствующую боковую позицию.

Если вы хотите повернуть на улицу Аугуста Деглава, вы должны находиться на разделительной линии, а если вы хотите повернуть на улицу Валмиерас, вы должны находиться на правой стороне проезжей части. Если есть две очереди автомобилей, то очередь слева идет на улицу Деглава, а очередь справа - на улицу Валмиерас.