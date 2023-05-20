G7 призвал Пекин надавить на Россию

"Наш политический подход не направлен на то, чтобы нанести ущерб Китаю или воспрепятствовать его экономическому прогрессу и развитию", - подчеркивается в заявлении. "Мы не разрываем связи и не отворачиваемся. В то же время мы признаем, что экономическая устойчивость требует снижения рисков и диверсификации. Мы будем действовать индивидуально и коллективно, чтобы инвестировать в жизнеспособность наших экономик. Мы снизим чрезмерную зависимость от важнейших цепей поставок", - говорится в коммюнике.

Чтобы поддерживать устойчивые экономические отношения с Китаем и укреплять систему международной торговли, "Большая семерка" настаивает на справедливых условиях для компаний группы и рабочих в Китае.

"Мы будем искать решения проблем, созданных нерыночной политикой и практикой Китая, которые наносят ущерб мировой экономике. Мы будем выступать против вредных практик, таких как незаконная передача технологий или раскрытие данных. Мы будем способствовать устойчивости в случаях экономического шантажа", - заявили лидеры G7 в сообщении.