США: Украине не разрешат использовать F-16 для ударов по России

Истребители F-16, которые Украина получит от союзников, будут предоставлены при условии, что они не будут использоваться для ударов по России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в пятницу, 19 мая.
"Все вооружения, которые Соединенные Штаты передали Украине, идут с главным условием, что Соединенные Штаты не допустят и не поддержат нападения на российскую территорию. Это также включает в себя поддержку предоставления истребителей F-16 с любой стороны", - сказал он.
Представитель Белого дома подчеркнул, что Украина согласна с этой позицией и последовательно ее придерживается при получении дальнобойного оружия западного производства.
Джейк Салливан также заверил, что США присоединятся к усилиям союзников по обучению украинских пилотов полетам на истребителях четвертого поколения, включая F-16.
Однако Салливан ясно дал понять, что истребители не являются приоритетом, когда речь идет о неотложных потребностях Украины. Он указал, что на данном этапе США предоставили украинским вооруженным силам все необходимое "для контрнаступления этим летом", а именно танки, артиллерию и бронетехнику.
Welcome announcement that the US will approve the training of Ukrainian pilots on F-16 fighter jets.— Rishi Sunak (@RishiSunak) May 19, 2023
The UK will work together with the USA and the Netherlands, Belgium and Denmark to get Ukraine the combat air capability it needs.
We stand united. https://t.co/36d8ffu6aa pic.twitter.com/9Us6mAieR3
Ранее Великобритания объявила о создании международной коалиции стран для обучения украинских пилотов истребителям четвертого поколения, включая F-16. В коалицию уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, США и Португалия.
Белый дом также подтвердил, что в ближайшие месяцы США и их союзники обсудят, когда и в каких количествах Украина получит современные истребители.
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