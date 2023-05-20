США: Украине не разрешат использовать F-16 для ударов по России

"Все вооружения, которые Соединенные Штаты передали Украине, идут с главным условием, что Соединенные Штаты не допустят и не поддержат нападения на российскую территорию. Это также включает в себя поддержку предоставления истребителей F-16 с любой стороны", - сказал он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Украина согласна с этой позицией и последовательно ее придерживается при получении дальнобойного оружия западного производства.

Джейк Салливан также заверил, что США присоединятся к усилиям союзников по обучению украинских пилотов полетам на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

Однако Салливан ясно дал понять, что истребители не являются приоритетом, когда речь идет о неотложных потребностях Украины. Он указал, что на данном этапе США предоставили украинским вооруженным силам все необходимое "для контрнаступления этим летом", а именно танки, артиллерию и бронетехнику.

Welcome announcement that the US will approve the training of Ukrainian pilots on F-16 fighter jets.



The UK will work together with the USA and the Netherlands, Belgium and Denmark to get Ukraine the combat air capability it needs.



We stand united. https://t.co/36d8ffu6aa pic.twitter.com/9Us6mAieR3 — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 19, 2023

Ранее Великобритания объявила о создании международной коалиции стран для обучения украинских пилотов истребителям четвертого поколения, включая F-16. В коалицию уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, США и Португалия.

Белый дом также подтвердил, что в ближайшие месяцы США и их союзники обсудят, когда и в каких количествах Украина получит современные истребители.