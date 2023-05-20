Лидеры DVS Urantija получили штраф за прославление военных преступлений РФ

Прокуратура применила штраф и общественные работы к трем лидерам организации DVS Urantija за оправдание и прославление войны, развязанной Россией в Украине, а также за разжигание межнациональной розни.
Как сообщалось, по делу проходят руководители DVS Urantija Скайдрите Алексеева и "целитель" Вентс Василевскис, а также его сын - блогер Айвис Василевскис.
Не называя имен лиц, пресс-секретарь прокуратуры Иева Шомина подтвердила агентству LETA, что прокуратура применила постановление о наказании, то есть два человека были оштрафованы, а один привлечен к общественным работам.
По закону прокурор составляет приговор, если обвиняемый признал себя виновным, возместил причиненный потерпевшему ущерб и согласен завершить уголовный процесс назначением ему наказания.
Служба государственной безопасности (VDD) передала дело в прокуратуру 13 апреля.
Уголовный процесс в отношении представителей центра целительства DVS Urantija был начат 1 марта прошлого года.
В ходе расследования VDD установила, что руководители организации целенаправленно и планомерно распространяли идеологию, направленную на оправдание и прославление военной агрессии России в Украине, а также разжигание ненависти к украинцам, жителям Украины, евреям и цыганам.
Руководители организации проповедовали свою идеологию на эзотерических мероприятиях, в материалах, рассылаемых по электронной почте, в публикациях в социальных сетях и на нескольких специально созданных сайтах.
Также в публичных заявлениях лидеров организации VDD зафиксировала оправдание преступлений, совершенных против евреев и цыган во время Второй мировой войны, и поддержку антисемитизма.
По информации Firmas.lv, DVS Urantija, зарегистрированное на улице Элизабетес в Риге, принадлежит Лиге Гусевой и Скайдрите Алексеевой. Компания начала процесс ликвидации в августе прошлого года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!