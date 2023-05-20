Лидеры DVS Urantija получили штраф за прославление военных преступлений РФ

Как сообщалось, по делу проходят руководители DVS Urantija Скайдрите Алексеева и "целитель" Вентс Василевскис, а также его сын - блогер Айвис Василевскис.

Не называя имен лиц, пресс-секретарь прокуратуры Иева Шомина подтвердила агентству LETA, что прокуратура применила постановление о наказании, то есть два человека были оштрафованы, а один привлечен к общественным работам.

По закону прокурор составляет приговор, если обвиняемый признал себя виновным, возместил причиненный потерпевшему ущерб и согласен завершить уголовный процесс назначением ему наказания.

Служба государственной безопасности (VDD) передала дело в прокуратуру 13 апреля.

Уголовный процесс в отношении представителей центра целительства DVS Urantija был начат 1 марта прошлого года.

В ходе расследования VDD установила, что руководители организации целенаправленно и планомерно распространяли идеологию, направленную на оправдание и прославление военной агрессии России в Украине, а также разжигание ненависти к украинцам, жителям Украины, евреям и цыганам.

Руководители организации проповедовали свою идеологию на эзотерических мероприятиях, в материалах, рассылаемых по электронной почте, в публикациях в социальных сетях и на нескольких специально созданных сайтах.

Также в публичных заявлениях лидеров организации VDD зафиксировала оправдание преступлений, совершенных против евреев и цыган во время Второй мировой войны, и поддержку антисемитизма.

По информации Firmas.lv, DVS Urantija, зарегистрированное на улице Элизабетес в Риге, принадлежит Лиге Гусевой и Скайдрите Алексеевой. Компания начала процесс ликвидации в августе прошлого года.