Исследование: в латвийском обществе значительно выросли гнев и презрение

По данным этого исследования,

за последний год в обществе значительно увеличились такие эмоции, как гнев (+56%) и презрение (+30%).

Кроме того, на фоне вторжения России в Украину на повестке дня появился страх, который почти не наблюдался в предыдущие годы.

Как отмечают представители Tele2, индекс общественного настроения по методике FaceTrace измеряется по шкале от 0 до 3. Чем выше индекс, тем выше накал эмоций в обществе, то есть спектр эмоций очень обширен и включает в себя гнев, печаль, страх, радость, презрение и т. д., а людей с нейтральным настроением меньше.

В 2020 году индекс общественного настроения составил 0,62 пункта, в 2021 году – 0,52 пункта, в 2022 году - 0,59 пункта.

"Результаты исследования подтверждают, что на общественное настроение существенно повлияли такие события, как пандемия Covid-19, война в Украине и стремительно растущая инфляция,

- говорит коммерческий директор Tele2 Райво Ростс. - В то же время мы видим, что такая эмоция, как радость, осталась на стабильно высоком уровне, и это свидетельствует о том, что есть часть общества с оптимистическим настроем, на который мало что влияет. Самые большие перепады настроения происходят за счет людей, которые в повседневной жизни чувствуют себя вполне нейтрально, и какое-то сильное потрясение раскачивает их настроение".

В ходе исследования ежеквартально опрашивается 1200 респондентов в возрасте от 15 до 69 лет. Метод FaceTrace основан на концепции американского психолога Пола Экмана о семи постоянных и универсальных проявлениях человеческих эмоций - презрение, отвращение, гнев, страх, печаль, радость и удивление.