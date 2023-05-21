Как долго получится наслаждаться летней погодой? Прогноз синоптиков на новую неделю

В ближайшие дни облаков станет больше, в понедельник, 22 мая местами пройдут кратковременные дожди - в основном на востоке страны. В западной и центральной части Латвии усилится засуха и повысится риск возникновения пожаров в лесах. Будет безветренно.

Минимальная температура воздуха ночью составит +4..+13 градусов.

Среда и четверг будут самыми теплыми днями недели,

воздух прогреется до +21..+26 градусов, за счет морского бриза температура воздуха на побережье сохранится чуть ниже.

Ожидается, что в пятницу Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, и в выходные дни температура воздуха в основном не будет превышать +20 градусов, во многих местах возможен дождь.

По текущим прогнозам, в июне ожидается сухая и жаркая погода. Согласно данным, опубликованным Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США, все три летних месяца в Латвии могут быть сухими и жаркими.

Галерея: Виды Даугавпилса с высоты птичьего полета