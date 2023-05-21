ВИДЕО ⟩ Слёзы Ломаченко и свист трибун. Украинец проиграл в титульном бою

В Лас-Вегасе завершился вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой в лёгком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Дэвином Хейни.
Бой продлился все 12 раундов и Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
На протяжении всего поединка Хейни регулярно бил Ломаченко по корпусу, выбрасывал фирменный джеб и навязывал клинч, в то время как украинский боксёр был гораздо быстрее и всё время пытался сократить дистанцию, при этом он нередко попадал по голове американца, особенно в пятом и десятом раундах. В 11-м раунде Ломаченко был близок к тому, чтобы победить нокаутом, однако Хейни сумел устоять и продолжить поединок. Последнюю трёхминутку можно охарактеризовать как ровную.
Фанаты выразили бурное несогласие во время объявления результата боя - они начали недовольно свистеть и гудеть. Как только Ломаченко дали слово, публика разразилась овациями.
После поражения Ломаченко в раздевалке не сдержал слёз:
An emotional Lomachenko reflects backstage. pic.twitter.com/DQGvsrOxBo— Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023
На пресс-конференции Ломаченко рассказал о звонках сына, который ждал победу:
"Я просто вспомнил, что сегодня мой сын звонил мне семь раз и постоянно говорил: "Новый чемпион, новый чемпион". В раздевалке я вспомнил эти слова, поэтому было очень тяжело... 100%, что я не проиграл в этом бою".
Таким образом, абсолютный чемпион мира в лёгком весе Девин Хейни защитил титулы чемпиона по версии WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring. Для американца поединок с Ломаченко стал второй защитой как абсолютного чемпиона.
Менеджер Ломаченко Эгис Климас уже заявил, что подаст протест на итог боя с Хейни. "Мы не собираемся сдаваться. Гарантирую, что мы опротестуем итог, мы подадим апелляцию. Кто-то должен покончить с этой несправедливостью", - сказал представитель украинца.
Хейни выиграл все 30 боёв в карьере (15 нокаутом), у Ломаченко 17 побед (11 нокаутом) при трёх поражениях. До боя с Хейни украинец не проигрывал три года: в октябре 2020 года он единогласным решением судей уступил американцу Теофимо Лопесу.
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