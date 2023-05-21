ВИДЕО ⟩ Слёзы Ломаченко и свист трибун. Украинец проиграл в титульном бою

Бой продлился все 12 раундов и Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

На протяжении всего поединка Хейни регулярно бил Ломаченко по корпусу, выбрасывал фирменный джеб и навязывал клинч, в то время как украинский боксёр был гораздо быстрее и всё время пытался сократить дистанцию, при этом он нередко попадал по голове американца, особенно в пятом и десятом раундах. В 11-м раунде Ломаченко был близок к тому, чтобы победить нокаутом, однако Хейни сумел устоять и продолжить поединок. Последнюю трёхминутку можно охарактеризовать как ровную.

Фанаты выразили бурное несогласие во время объявления результата боя - они начали недовольно свистеть и гудеть. Как только Ломаченко дали слово, публика разразилась овациями.

После поражения Ломаченко в раздевалке не сдержал слёз:

An emotional Lomachenko reflects backstage. pic.twitter.com/DQGvsrOxBo — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

На пресс-конференции Ломаченко рассказал о звонках сына, который ждал победу: