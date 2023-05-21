В Даугавпилсе проходит День семьи с "традиционными ценностями". Часть горожан возмущена

С журналистами согласилась пообщаться руководитель Mežciema biedrība Елена Жукова. "Дискриминацию можно при желании найти во всем! (...) Мы просто хотим провести хорошее мероприятие, показать наш модуль счастья. При этом мы никого не осуждаем, не учим жить. Не будет никакого пикета против ЛГБТ, никаких плакатов и лозунгов", - уверяет она.

"Я сторонница традиционных семейных ценностей, но, если бы, к примеру, моими соседями по лестничной площадке были бы люди с другими приоритетами, я бы с ними здоровалась и, возможно, мы вместе отмечали бы праздники. Пусть все живут как хотят", - сказала Жукова.

Также с изданием пообщался один из даугавпилчан, пожелавший остаться анонимным: "Да, "хайпанули" они неслабо на этих "традиционных" ценностях. Пришли бы в парк в основном члены этих организаций, а так - весь Даугавпилс гудит и не только. И некоторые, конечно, набирают себе политические очки", - сказал он в беседе с журналистами.

День семьи в Даугавпилсе проходит в воскресенье, 21 мая, с 11:00 до 15:00.

Даугавпилс и ЛГБТ

В начале мая на Стропской эстраде в Даугавпилсе на ЛГБТ-активиста Ливая Амарейна и его друзей напали двое неизвестных. Активисту нанесли более 20 ударов по голове.

У 28-летнего Амарейна были констатированы ушибы мягких тканей головы, разбит нос, губы, наблюдались отеки с обеих сторон лица.