Общественные организации Lielas ģimenes и Mežciema biedrība сегодня, 21 мая, проведут в Даугавпилсе День семьи. "Мероприятие призвано продемонстрировать приверженность даугавпилчан традиционным семейным ценностям", указано в пресс-релизе события. Многие жители города усомнились в уместности такой формулировки, сообщает Rus.LSM.
В Даугавпилсе проходит День семьи с "традиционными ценностями". Часть горожан возмущена
В пресс-релизе указано, что финансовую поддержку мероприятию оказывает государственный Фонд интеграции общества (Sabiedribas integrācijas fonds), а также что "мероприятие начнется с шествия в поддержку традиционных семейных ценностей". Продолжится все концертом, творческими мастерскими, представлением кукольного театра и пр.
Но упомянутый акцент на "традиционность" понравился не всем жителям города, а в соцсетях разгорелись настоящие споры. Даугавпилчанин Иван Вагель рассказал Rus.LSM.lv, что сам из многодетной семьи, женат и имеет ребенка, а его семья изначально планировала посетить праздник.
"Что такое традиционная семья? Если есть традиционная, то, значит, должна быть и нетрадиционная? Что это?! Что имеют в виду организаторы? - риторически спрашивает он. - Потом я посмотрел видеообращение активистки Lielas ģimenes Ольги Петкевич и прочитал пост в Facebook депутата Даугавпилсской городской думы Петериса Дзалбе. Появился определенный гомофобский привкус. (...) Интересно, что об этом думает Фонд интеграции, выделивший деньги".
Глава Lielas ģimenes Яна Приедите отказалась от разговора с журналистами, сославшись на занятость накануне мероприятия, и прислала текст, доступный на странице общественной организации в Facebook. В нем организация ссылается на Сатверсме, где прописано, что брак в Латвии - союз между мужчиной и женщиной, а однополые браки в Латвии законом не разрешены. При этом "ценности традиционных семей", по мнению организации, нуждаются в публичной популяризации - для этого и было задумано шествие.
С журналистами согласилась пообщаться руководитель Mežciema biedrība Елена Жукова. "Дискриминацию можно при желании найти во всем! (...) Мы просто хотим провести хорошее мероприятие, показать наш модуль счастья. При этом мы никого не осуждаем, не учим жить. Не будет никакого пикета против ЛГБТ, никаких плакатов и лозунгов", - уверяет она.
"Я сторонница традиционных семейных ценностей, но, если бы, к примеру, моими соседями по лестничной площадке были бы люди с другими приоритетами, я бы с ними здоровалась и, возможно, мы вместе отмечали бы праздники. Пусть все живут как хотят", - сказала Жукова.
Также с изданием пообщался один из даугавпилчан, пожелавший остаться анонимным: "Да, "хайпанули" они неслабо на этих "традиционных" ценностях. Пришли бы в парк в основном члены этих организаций, а так - весь Даугавпилс гудит и не только. И некоторые, конечно, набирают себе политические очки", - сказал он в беседе с журналистами.
День семьи в Даугавпилсе проходит в воскресенье, 21 мая, с 11:00 до 15:00.
Даугавпилс и ЛГБТ
В начале мая на Стропской эстраде в Даугавпилсе на ЛГБТ-активиста Ливая Амарейна и его друзей напали двое неизвестных. Активисту нанесли более 20 ударов по голове.
У 28-летнего Амарейна были констатированы ушибы мягких тканей головы, разбит нос, губы, наблюдались отеки с обеих сторон лица.
В сентябре прошлого года руководство Даугавпилсской думы запретило проведение мероприятия "Психическое здоровье и ЛГБТКИА+" в Центре молодежных инициатив, назвав его "пропагандой ЛГБТ", сообщила одна из организаторов мероприятия Виктория Ткаченко.
9 сентября в Даугавпилсе было запланировано мероприятие "Психическое здоровье и ЛГБТКИА+", организованное даугавпилсским филиалом молодежного Красного Креста в рамках проекта Es izvēlos dzīvi ("Я выбираю жизнь"). Однако утром того же дня генеральному секретарю Красного Креста Хелене Солдатенок позвонил представитель Даугавпилсской городской думы и сообщил, что руководство города запретило мероприятие.
Со слов организаторов, им было сообщено, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие") запретил это мероприятие и попросил Департамент образования снять плакаты в школах Даугавпилса, потому что на них был радужный флаг, а, по мнению вице-мэра Алексея Васильева (Русский союз Латвии), мероприятие является "пропагандой ЛГБТ".
В результате мероприятие было перенесено в помещение Даугавпилсского комитета Латвийского Красного Креста. На него пришло около 20 человек - как молодежь, так и взрослые. Организаторам не удалось получить от Даугавпилсской думы официального ответа, почему мероприятие было запрещено в изначально запланированном помещении.
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